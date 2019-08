Si les rumeurs évoquent particulièrement les iPhone qu’Apple prévoit de dévoiler au mois de septembre, celles-ci n’épargnent pas non plus la prochaine génération de AirPods, les écouteurs sans fil de la marque à la pomme.

Apple a effectivement présenté une nouvelle version de ses AirPods au mois de mars, mais celle-ci ne propose aucun grand changement par rapport au premier modèle. En effet, les AirPods 2 ont l’avantage de bénéficier d’un boîtier de recharge à induction, d’une nouvelle puce H1 et de la fonctionnalité « Dis Siri ». Néanmoins, ce modèle ne marque pas l’arrivée de fonctionnalités plus conséquentes ou d’un changement de design.

Quelles fonctionnalités pour les AirPods 3 d’Apple ?

Cela pourrait être le cas avec les AirPods 3, une nouvelle génération qui refait parler d’elle dans un récent rapport réalisé par l’agence de presse Bloomberg. Celui-ci indique qu’Apple prévoirait toujours de dévoiler un nouveau modèle équipé de la technologie de réduction de bruit active.

À l’origine, les informations à ce sujet indiquaient que les AirPods 3 devaient sortir cette année : il semblerait que le projet soit toujours d’actualité, mais qu’il ait été repoussé à l’an prochain. Compte tenu de l’arrivée de cette nouvelle option, le prix de l’appareil devrait augmenter en conséquence, bien qu’aucun montant ne soit évoqué pour le moment. Une meilleure résistance à l’eau est aussi mentionnée, mais Bloomberg ne fait pas état de l’arrivée potentielle des écouteurs en noir, une rumeur qui avait également été discutée.

En tout cas, aucune date de sortie précise ne semble connue pour l’instant et, comme à son habitude, Apple n’a pas confirmé ou infirmé ces informations. Rappelons que la marque devrait lever le voile sur ses trois nouveaux iPhone à la date du 10 septembre, des modèles qui semblent se révéler de plus en plus au fur et à mesure que la keynote se rapproche.