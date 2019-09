Découvrez le message subliminal caché par Apple dans sa dernière vidéo YouTube…

Apple tacle (discrètement) Microsoft

Cela ne vous aura pas échappé, Apple vient tout juste d’officialiser ses nouveaux iPhone 11, ainsi qu’un tout nouvel iPad, sans oublier une nouvelle génération d’Apple Watch. Des annonces effectuées durant la keynote du géant américain ce mardi, et comme souvent, Apple a tenu à poster une vidéo récapitulant, en deux minutes à peine, les différentes informations à retenir de ce show de deux heures.

Une vidéo de type « supercut » donc, qui permet de retrouver l’essentiel des annonces Apple… mais aussi un message caché. En effet, à l’instar de Tyler Durden dans Fight Club, Apple a tenu à insérer un petit message subliminal dans sa vidéo. Ne clignez pas des yeux, regardez bien, cela se passe très précisément à 1 minute et 23 secondes, au moment exact où Apple vante les mérites de son iPad, face à un ordinateur Windows.

Vous l’avez vu ? Outre le son caractéristique d’une erreur Windows, Apple est allé jusqu’à insérer une image du fameux « Blue Screen of Death » de Microsoft, celui qui précède en général un redémarrage de la machine (et un profond soupir de l’utilisateur). En figeant l’image, on peut remarquer l’inscription « Error 09102019« , un clin d’oeil à la keynote d’Apple, qui s’est tenue ce 10 septembre 2019.

Le tout s’accompagne du message suivant : « C’est juste une idée. Mais ce serait bien d’avoir une sorte de message de type easter egg juste ici, pour les fans d’Apple qui vont arrêter la vidéo« . Le tout est conclu par un long code binaire qui, une fois passé dans un décodeur, indique le message suivant : « Alors vous avez pris le temps de traduire cela ? Nous vous aimons. »

Rappelons au passage qu’au delà des nouveaux iPhone, iPad et Watch, Apple va également se lancer dans le jeu vidéo dans quelques jours, avec l’arrivée du service Apple Arcade. Ce dernier sera disponible dès le 19 septembre, via l’AppStore, avec une abonnement fixé à 4,99 euros/mois et un premier mois d’essai gratuit.