Apple travaillerait sur un abonnement tout-en-un qui combine musique, séries, jeux vidéo et actualités

Si Apple n’a aucune intention de cesser de faire du hardware, l’entreprise veut moins dépendre des ventes de smartphones. Et cette année, celui-ci a lancé une série de nouveaux services sur abonnement, dont Apple TV+ pour le streaming, Apple News + pour l’actualité et Apple Arcade pour les jeux vidéo. Cela fait aussi quelques années que la firme de Cupertino propose Apple Music, qui est numéro deux du marché après Spotify.

Étant donné la popularité de la marque Apple, la firme ne devrait pas avoir de difficultés à vendre ces différents abonnements. Mais pour attirer encore plus d’utilisateurs, celle-ci envisagerait de lancer un abonnement tout-en-un qui combinera plusieurs services, dont le streaming audio et vidéo, mais aussi les jeux vidéo sur Apple Arcade et l’actualité sur Apple News +.

Un seul abonnement pour accéder à tous les services d’Apple ?

Ce n’est pas la première fois que ce projet est évoqué par les médias. Et d’après de nouvelles informations publiées par le Financial Times, Apple négocierait actuellement avec les labels de musique pour lancer la nouvelle offre.

Les discussions seraient encore à un stade préliminaire, ce qui suggère qu’il faudra attendre assez longtemps avant l’officialisation.

D’ailleurs, Apple ferait actuellement face à un obstacle dans le cadre de ces négociations. D’après le FT, certains labels seraient réticents, craignant que la création de cet abonnement tout-en-un puisse affecter les marges dont ils bénéficient grâce aux tarifs actuellement appliqués par Spotify et Apple Music.

L’abonnement tout-en-un d’Apple pourrait être comparé à YouTube Premium, qui permet d’accéder au service de streaming musical YouTube Music et aux contenus vidéo de YouTube, sans voir de publicités. Récemment, Google a aussi lancé un abonnement comparable à Apple Arcade.