Google pourrait se lancer dans le business des traqueurs Bluetooth, ces petits appareils connectés que l’on attache aux clés et autres objets pour retrouver ceux-ci facilement à l’aide d’une application sur smartphone.

Depuis un moment, un mystérieux produit en cours de développement a attiré l’attention de nombreux médias, après que celui-ci ait fait une apparition sur le site de la FCC, le régulateur américain.

Celui-ci intriguait les médias, car la description de cet appareil suggérait qu’il n’aurait pas d’écran. 9to5Google, par exemple, a soutenu l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle caméra Nest.

Cependant, il s’avère aujourd’hui que le produit mystérieux serait en réalité un traqueur d’objets Bluetooth. Comme le rapportent de nombreux sites, aujourd’hui, l’appareil est également apparu sur le portail de « Bluetooth Launch Studio ». Et d’après la nouvelle description sur ce portail, le produit serait baptisé du nom « Google Bluetooth Tag ».

Ce nom, en plus d’autres caractéristiques, suggère qu’il s’agira d’un gadget similaire aux traqueurs Tile.

So you’ve earned a little Summer freedom. But what comes after that? Adulting. Productivity. Responsibility. Relax…you got a great deal on Tile, so you’re ready for whatever’s next. https://t.co/I5qHgFdtYD #TogetherWeFind pic.twitter.com/kAloWdsljf

— Tile (@TheTileApp) June 5, 2019