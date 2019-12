Après la conquête de la Terre, IKEA veut s’attaquer à… Mars

L’être humain ne devrait pas poser le pied sur Mars avant 2033 au minimum, selon le calendrier imposé à la NASA par l’administration Trump. Cela veut dire qu’il se passera certainement de nombreuses années avant que la planète rouge ne soit colonisée et puisse accueillir plusieurs personnes en même temps.

Même si le temps risque d’être long avant que des êtres humains puissent vivre sur Mars, IKEA se questionne déjà sur le sujet. Fast Company révèle qu’une des designers de l’entreprise suédoise s’est rendue dans la Mars Desert Research Station en Utah, une installation de recherche qui est censée reproduire la vie sur la planète telle qu’on l’imagine aujourd’hui.

IKEA veut rendre Mars plus confortable

Sur place, Christina Levenborn se serait penchée sur la façon dont IKEA pourrait concevoir de réelles habitations dédiées à Mars. L’expérience dédiée à la vie de la designer dans la Station aurait eu lieu il y a deux ans et elle aiderait désormais les chercheurs à réfléchir à l’aménagement de ces futures maisons. Celles-ci ont beaucoup de contraintes et il y a des chances qu’elles soient plutôt petites. Des éclairages chauds ainsi qu’une façon de concevoir l’espace pour qu’il soit plus accueillant sont donc les bienvenus.

Fast Company rappelle un point essentiel dans la stratégie d’IKEA. Peu importe la ville, le pays ou le continent, votre foyer se doit d’être un espace dans lequel vous vous sentez bien. Alors pourquoi cela devrait-il être différent sur Mars ?

Si le projet d’aller sur Mars n’est pas prévu pour tout de suite, il est possible que les ambitions d’IKEA soient applicables à la Lune. La NASA prévoit d’y retourner et d’y établir une présence plus durable dès l’année 2024, ce qui représente un délai beaucoup moins lointain que pour la planète rouge. Les contraintes devraient également concerner des habitations exiguës et peu lumineuses que la firme suédoise se devra de rendre plus habitables. Elle pourra alors espérer contribuer à la santé mentale des gens qui s’y installent, que ce soit pour une courte ou une longue durée.