L’armée américaine confirme un phénomène aérien « non expliqué »

La scène a de quoi faire frémir tous les amateurs de théories sur les extraterrestres. Des pilotes de l’air de l’armée américaine aperçoivent au loin un objet volant non identifié qui effectue des rotations. « C’est quoi ce truc », s’exclame l’un d’entre eux.

Filmées en 2015, ces images ont été révélées au public avec la diffusion de trois vidéos à la fin de l’année 2017 par le New York Times et To The Stars Academy of Arts and Science, une organisation de recherche sur les ovnis.

Près de deux ans plus tard, la Navy vient de reconnaître leur authenticité. De quoi jeter le doute, car, comme l’indique To The Star Academy of Arts and Science : « L’objet n’a pas de surface de vol, et son vol semble défier les lois connues de la physique ».

Après plusieurs relances des journalistes américains, l’armée a finalement affirmé qu’elle considère « le phénomène aérien contenu dans ces trois vidéos comme non expliqué ».

L’armée américaine continue d’enquêter sur ces ovnis

La question est donc désormais de savoir qu’est-ce que cet ovni ? Au risque d’en décevoir certains, il semble peu probable qu’il s’agisse d’une civilisation extraterrestre venue nous rendre visite. En effet, il s’agit plus probablement de drones militaires de nouvelles générations n’appartenant tout simplement pas à l’armée américaine.

Pourtant, certains refusent de croire à cette théorie, c’est le cas de John Greenwald, chercheur pour le site The Black Vault qui se donne pour mission de révéler les secrets du gouvernement américain. Il s’est déclaré étonné par les propos de la marine de guerre américaine. Il s’attendait à ce que la Navy, après avoir parlé de « phénomènes aériens non identifiés », décrive ces ovnis comme des drones, ce qu’elle n’a finalement pas fait.

Cela m’a surpris, intrigué et motivé pour connaître la vérité de cette histoire

L’armée américaine compte bien faire de même : « Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’US Navy et l’US Air Force prennent ces rapports très au sérieux et enquêtent sur chacun d’entre eux ». Le mystère reste donc entier et l’on n’a probablement pas fini de parler de ces ovnis.