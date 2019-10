Atsushi Morita quitte lui aussi Sony, devons-nous être inquiets de l’avenir de PlayStation ?

Il y a quelques heures, pas plus tard que ce matin, on vous annonçait le départ de l’emblématique patron des Worldwide Studios PlayStation : Shawn Layden. Un homme important de la marque japonaise qui était présent chez Sony depuis 32 ans. Et bien, coup de tonnerre au pays du soleil levant, puisque la même journée nous apprenons le départ de Atsushi Morita, un autre grand nom de la firme dans sa branche japonaise. L’avenir est-il inquiétant pour Sony Interactive Entertainment et PlayStation ?

Atsushi Morita, l’heure de la retraite !

Si les raisons du départ de Shawn Layden ce matin restent encore mystérieuses, les choses sont beaucoup plus claires pour Atsushi Morita. Le directeur de Sony Interactive Entertainment Japan Asia et le directeur de Sony Interactive Entertainment quitte ses fonctions pour prendre sa retraite. Nous savons d’ores et déjà que son remplaçant sera Kazuhiko Takeda, vice-président et directeur financier de SIE.

La liste du personnel exécutif de la firme a été mise à jour et ne fait plus mention du rôle de président pour SIE Japan Asia. Il semblerait donc que les choses soient en train de bien bouger du côté de PlayStation, à seulement un an de l’arrivée de la nouvelle génération. Ces changements sont-ils un bon signe ? Où devons-nous nous inquiéter ?

Shawn Layden, Andrew House, Atsushi Morita…

Après le départ successif de Shawn Layden cette nuit et de Atsushi Morita cet après-midi, PlayStation connaît son troisième gros départ en deux ans. En effet, en octobre 2017 c’était Andrew House (à gauche sur la photo) qui quittait ses fonctions. Ainsi, ce sont de nombreux départs importants qui symbolisent le succès de ces dernières années.

En effet, il s’agit de grands noms qui ont contribué à la remontée de PlayStation après des moments difficiles lors du lancement de la PS3 à partir de 2007. C’est avec l’arrivée de Andrew House en tant que PDG de PlayStation en 2011 que les choses ont changé. Bien aidé par l’arrivée de Shawn Layden à la tête de Sony Computer Entertainment of America en 2014. Si le retour en force de PlayStation sur la génération actuelle et l’incroyable envolée de la PS4 (qui dépasse désormais les 100 millions de consoles vendues) ne sont pas le fruit de deux hommes, ils y ont grandement contribué.

Après avoir dirigé la firme depuis ses débuts, il semblerait que Sony Computer Entertainement Japan ait laissé la relève à Sony Computer Entertainment of America pour cette génération. Et ce fut un choix gagnant. Qu’en sera-t-il pour la prochaine génération ?

Le silence de PlayStation… Inquiétant ou rassurant ?

Le départ de Shawn Layden sans commentaires, le départ de Atsushi Morita. Mais également un long moment de silence ! En effet, si l’on oublie les petits moments de paroles comme le State of Play (qui peuvent être court mais très efficace quand on parle de The Last Of Us Part II), cela fait plus d’un an et demi que PlayStation n’a plus fait parler de lui.

C’était lors de l’E3 2018, la dernière fois où nous avons pu voir Shawn Layden sur scène. Depuis, PlayStation a zappé la Gamescom et la Paris Games Week 2018. Ils ont annulé leur traditionnelle PlayStation Experience en décembre 2018. Ils n’ont pas participé à l’E3 2019 ce qui est une première dans l’histoire de la firme et du salon californien.

À ce jour, personne ne sait quand Sony reviendra sur le devant de la scène. Sans doute au moment de l’annonce de la PS5, ou plutôt, l’annonce de la prochaine PlayStation.