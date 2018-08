Dans un spot TV en forme d’hommage aux films d’arts martiaux des années 90, Audi dévoile les technologies embarquées dans ses modèles haut-de-gamme.

Audi propose une vidéo pleine d’humour, de chorégraphies, de bagarres, d’explosions… et de douceur.

« Quelle est la personne qui a mal garé ma voiture ? »

Just beat it

La publicité met en scène deux gangs rivaux en train de s’affronter sur un toit de Bangkok. Le personnage principal parvient à échapper aux griffes des hommes de main mais se retrouve ensuite face à un homme surpuissant faisant presque deux fois sa taille, le genre de boss qu’on affronte dans les jeux vidéo.

Alors qu’il voit son adversaire prendre clairement le dessus, notre héros s’échappe et se cache derrière une Audi A8. Se voyant pris au piège, il décide de se réfugier à l’intérieur de la voiture et commence à profiter de tout le confort et les services proposé par les technologies Audi. Il a donc droit à un massage aux pieds, une coupe de champagne bienvenue et se détend en écoutant « Easy » des Commodores. En arrière-plan, on peut constater que le règlement de comptes continue, entre bagarres et explosions.

Le réalisateur du film, Matthijs Van Heijnigen explique que « le projet est un spectacle visuel, avec une immense scène de combats d’arts martiaux et une Audi A8 comme unique moyen d’échappatoire pour le héros. Il est spectaculaire, drôle et met en valeur le modèle A8. »

Des technologies de luxe

La vidéo a été réalisée par Matthijs Van Heijnigen pour BBH London, avec des scènes d’arts martiaux coordonnées par Seng Kawee, qui a notamment travaillé sur des films James Bond. Cette publicité est diffusée depuis le 16 août à la télévision, sur les plateformes de VOD et dans les cinémas.

Elle fait partie d’un série de trois campagnes télévisées commandées par Audi pour les prochains mois selon Benjamin Braun, directeur du marketing chez Audi UK, qui ajoute également que « tout en respectant le style d’Audi, le récit montre que quel que soit le chaos régnant dans le monde, les voitures Audi offrent un moyen d’évasion et une technologie vous permettant de vous sentir en sécurité. »

Si les technologies de voitures Audi ne peuvent pas vous protéger d’une véritable guerre des gangs, elles proposent en revanche une panoplie de services suffisants pour vous détendre : téléviseurs à écran large, 23 haut-parleurs, un réfrigérateur et même un dispositif de massage des pieds pour les passagers à l’arrière. Il y a pire comme endroit pour se réfugier !

Source : Campaign Live