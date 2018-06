Automattic va intègrer Atavist, un autre CMS, à WordPress (.com)

Automattic, la société qui propose WordPress, vient d’officialiser le rachat d’Atavist. Il s’agit d’un autre CMS, qui sera intégré à l’offre de WordPress.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WordPress. Automattic, la société qui propose cet outil de création de blogs, vient d’annoncer l’acquisition d’Atavist.

« Aujourd’hui, nous annonçons qu’Atavist, une plateforme de publication multimédia et un magazine primé, rejoindra la société mère de WordPress.com, Automattic », lit-on dans un billet de blog.

A l’instar de WordPress, Atavist permet de lancer des sites ou des blogs (avec du multimédia) sans se soucier de la partie technique. Et visiblement, Automattic s’intéresse à certaines fonctionnalités d’Atavist qui ne sont pas sur WordPress.com.

Atavist permet de créer des sites web payants

D’après notre confrère TechCrunch, Atavist propose un système d’articles payants et d’abonnement. Et le site suspecte Automattic de vouloir intégrer ces fonctionnalités à WordPress.com, ce qui permettrait aux blogs qu’il héberge d’accéder nativement à de nouveaux modes de monétisation.

S’il est déjà possible de créer des systèmes d’abonnements payants sur les sites et blogs WordPress, il faut actuellement passer par des outils tiers, comme Patreon.

« J’ai passé les huit dernières années à peaufiner un ensemble d’outils et de la sensibilité pour le journalisme numérique, et maintenant je suis excité de le mettre à profit pour un public de masse », déclare Jefferson Rabb, le PDG d’Atavist. « Quand ceux-ci seront intégrés dans WordPress, j’espère que nous aurons un produit imbattable pour la narration et le journalisme. Il y a aujourd’hui de nombreux défis et problèmes fascinants dans le journalisme, et maintenant plus que jamais je veux faire partie de la solution ».

WordPress, c’est plus de 30 % du web

Actuellement, WordPress propulse 30 % des sites web. Si une grande partie de ces sites utilisent le code du CMS et est hébergée sur des serveurs tiers, certains utilisent les offres tout-en-un proposées par Automattic sur WordPress.com.

Depuis un moment, Automattic ne cesse d’améliorer les offres sur WordPress.com.

Par exemple, en août 2017, la société a permis aux sites hébergés par WordPress.com d’utiliser des plug-ins et des thèmes proposés par des tiers. Grâce à cette nouveauté, ces sites peuvent bénéficier des mêmes possibilités de personnalisation que ceux qui sont hébergés sur d’autres serveurs (et qui utilisent le code open source disponible sur WordPress.org).