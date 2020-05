Aux États-Unis, une mystérieuse carte de débit arrive chez les habitants

Situation délicate aux États-Unis, révélatrice d’un monde économique et financier en plein bouleversement. Depuis le mois d’avril, l’État fédéral a pris la décision de mener une politique d’hélicoptère monétaire, dans laquelle une grande partie des millions d’Américains se retrouvant dans une situation de chômage pouvaient toucher une aide de 1 200 dollars. Le fameux « Stimulus Check », qui est au bout de la langue de tous depuis maintenant deux mois, vient de connaître un épisode aux conséquences délicates.

En effet, sur les 239 milliards de dollars US d’aide, l’État est passé sous plusieurs formes de transferts pour faire acheminer l’argent à bon port. Chèque, dépôt direct et paiement mobile avec l’aide du paysage fintech (et de Cash App notamment), cette semaine une tout autre méthode a été utilisée. Plus de 4 millions d’Américains sont concernés par l’aide envoyée par le Trésor par voie postale, mais au lieu de trouver un chèque dans leur boîte aux lettres, les concernés ont reçu une enveloppe comportant une carte de débit prépayée.

Plutôt que par chèque papier, 4 millions de personnes ont reçu leur aide sous la forme d’une carte de débit, VISA, sur laquelle on peut lire : « Money Network Cardholder Services ». Nous ne savons pas exactement quel fut le but de passer par cette méthode, bien que le pays compte 14 millions d’habitants sans compte ni carte bancaire. Il pourrait donc s’agir d’une alternative au virement numérique, qui, selon le PDG de Square et propriétaire de Cash App Jack Dorsey, est un parfait moyen de répondre à tous les problèmes que rencontre aujourd’hui l’État fédéral.

Des cartes de débit découpées et jetées

Depuis le début de la semaine, l’actualité autour de ces cartes de débit s’est très vite transformée en un problème pour les ménages. Dans la presse, plusieurs témoignages évoquent leur mésaventure lors de la réception de l’enveloppe contenant la carte. Sans aucun signe distinctif qu’il s’agit d’un envoi de la part de l’État fédéral, et dont beaucoup d’entre elles ont fini à la poubelle, découpées.

Ces habitants expliquent qu’ils s’attendaient à recevoir un chèque papier classique. À la réception de cette carte de débit, le manque d’information et la crainte qu’il s’agisse d’une énième carte marketing ont mené au doute de milliers de clients. Malheureusement pour eux, la situation risque de devenir complexe, et le temps d’attente avant de pouvoir recevoir à nouveau une carte risque d’être allongé.

L’actualité fait les gros titres. Le média USA Today, par exemple, titrait son article au sujet sous la forme d’une alerte : « Ne jetez pas ces cartes de débit Visa : Elles contiennent l’argent de relance ». Sensible, la situation pourrait avoir des conséquences plus globales : désormais, pour les Américains sans compte bancaire, la solution des applications de paiement numérique comme Cash App rentrera davantage dans les moeurs, comme une solution plus simple, rapide et adaptée à ces situations de crise. Affaire à suivre, pour voir qui de Cash App, PayPal ou l’État fédéral évoquera le sujet en premier.