Avec Airbnb vous pouvez désormais apprendre à cuisiner

En général, quand on se connecte sur Airbnb, c’est pour chercher un logement ou bien pour proposer le sien à la location. A chaque fois, c’est bien sûr un véritable risque entre arnaques à la location et soirées qui tournent au Projet X. On ne parlera même pas de ces logements où les locataires ont pu trouver des caméras. Mais, la plateforme de locations cherche aussi à se diversifier. Cela passe par des rachats qui ont été multiples ces derniers mois, ou de nouvelles offres de services comme des expériences uniques au Louvre, un tour du monde en 80 jours ou encore une visite en réalité virtuelle. La dernière offre en date s’intéresse à vos papilles.

Prenez des cours de cuisine avec Airbnb

L’idée est relativement simple et correspond aussi, en quelque sorte, au coeur de métier d’Airbnb. Si vous utilisez la plateforme à l’étranger, c’est aussi pour vous l’occasion de découvrir ses spécialités culinaires. Et Airbnb pense que vous n’avez pas forcément besoin d’aller au restaurant pour ça, vous pourriez aussi apprendre à cuisiner.

Lundi, Airbnb a donc ajouté « Cooking » (Cuisine en français), parmi les expériences disponibles que les locaux peuvent proposer. Il y a avait déjà une liste d’activité liées à la boisson ou à l’alimentation, qui a donc été repensée sur Airbnb. Un secteur d’activité qui aurait connu une croissance de 160% ces derniers mois.

L’idée d’Airbnb est donc de proposer des expériences de cuisine menées par les hôtes, des fermiers, des chefs… qui peuvent proposer leurs recettes et leurs cours de cuisines aux visiteurs. A l’heure actuelle, 3000 expériences différentes sont proposées dans 75 pays différents.

En France, vous pouvez par exemple apprendre à faire des croissants, des macarons ou encore du fromage.

Airbnb cherche aussi à séduire les meilleurs chefs et les met enc ompétition. Les meilleurs pourront gagner un voyage en Italie pour un cours de 5 jours avec des spécialistes gastronomiques. Leurs recettes familiales seront aussi publiées dans un livre de cuisine.