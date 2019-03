Des caméras ont (encore) été trouvées dans des logements Airbnb

L’hôte concerné a découvert la présence des caméras alors qu’il rentrait de son dîner. Au nombre de deux, les appareils étaient disposés juste en face de son lit et en train de tourner. Max Vest a alors eu le réflexe de prendre ses affaires et les cartes mémoires des caméras comme preuve avant de claquer la porte. Il ajoute qu’il ne savait pas si la personne chez qui il logeait regardait les caméras à cet instant ou non, mais il a réussi à partir sans avoir de problème.

Airbnb en fait-il vraiment assez pour lutter contre les caméras ?

C’est ensuite qu’il a directement contacté Airbnb pour les prévenir de la présence des caméras dans son logement. En conséquence, la plateforme a remboursé Max Vest, lui a payé une nuit d’hôtel et a retiré l’hébergement concerné du site web. Néanmoins, l’hôte est convaincu que la firme n’a pas fait tout son possible pour éviter cette situation, si bien qu’il souhaite engager des poursuites. Selon lui, Airbnb aurait dû empêcher la personne concernée de louer le logement sans l’accord du propriétaire.

De la même façon, il considère qu’Airbnb n’en a pas fait assez lorsqu’il a averti le groupe. Celui-ci lui a effectivement indiqué rapidement qu’il devait rendre les clefs du logement, malgré la situation. Il indique au sujet de cette expérience : « Ce n’était pas seulement une expérience négative. C’était un acte criminel ».

Pour ce qui est des caméras, Airbnb autorise les personnes qui louent le lieu à en avoir dans les pièces où les hôtes ne dorment pas, outre les salles de bain. Mais dans ce cas, elles doivent être notifiées à l’hôte, au même titre que l’angle qu’elles filment.

Pour sa part, Airbnb déclare qu’il prend le cas de Max Vest « extrêmement au sérieux », ajoutant que la sécurité des hôtes était une « priorité absolue ».

Néanmoins, ce n’est pas la première fois, loin de là, que des locataires trouvent des caméras dans le logement Airbnb qu’ils louent pour une nuit ou plus.

