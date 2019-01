Avec le Taycan, Porsche veut imposer un nouveau standard pour mesurer l’efficience des voitures électriques

Porsche va-t-il lui aussi à sa façon bouleverser le monde de l’automobile électrique ? En tout cas, depuis que le projet Mission-E – devenu Taycan – a été dévoilé au salon de Francfort 2015, le constructeur allemand ne cache plus ses ambitions sur ce marché. Fidèle à sa longue histoire faite d’un subtil dosage d’innovation (et même souvent d’avant-garde) et de performance, il est certain que Porsche ne vient pas sur le marché de la voiture pour faire de la figuration, et encore moins pour faire comme les autres.

Nous avons déjà vu que la mise au point du Taycan répondait aux critères d’exigence de la marque sur de nombreux points, et que celle-ci misait sur un ensemble de dispositifs techniques favorisant prioritairement la performance sur de longues distances, quitte à se satisfaire d’accélérations légèrement moins foudroyantes que celles d’une Tesla Model S en mode Insane. En substance, descendre le 0 à 100 en moins de trois secondes c’est bien, pouvoir croiser à 200 km/h de moyenne sur les autobahns allemandes pendant plusieurs heures sans perte de puissance, c’est mieux.

Un nouveau standard : l’autonomie par 24h avec charge

Une conviction que Porsche entend caractériser en inventant et en imposant un nouveau métrique, « l’autonomie par 24h avec charge », qui tient compte de différents critères généralement indiqués séparément, qui marque une rupture définitive avec les mesures qui pour l’instant ne font que plaquer celles de la voiture thermique sur l’électrique. Ainsi, ce nouveau standard imaginé par Porsche, qui ne serait applicable qu’aux voitures électriques, et n’aurait plus de sens pour les voitures à carburant fossile, tiendrait compte de l’autonomie, du temps de recharge et des performances.

Selon le PDG de Porsche Oliver Blume dans une interview à Auto Motor und Sport magazine, l’accélération n’est que l’une des mesures à prendre en compte, alors que la portée que l’on peut atteindre sur une période de vingt-quatre heures est tout aussi importante. Pour lui, l’électronique dédiée à la puissance ainsi que le système de voltage permettent également une différenciation très nette des moteurs électriques.

Avec le Taycan, Porsche veut donc également établir une valeur pour le nombre de kilomètres que l’on peut parcourir en 24 heures, temps de charge inclus. Et Oliver Blume de préciser : « Je peux vous dire que même si nous avons toujours roulé à 200 km/h lors de nos essais, nous sommes bien au-dessus des valeurs que l’on connaît aujourd’hui sur le marché. Pour nos clients, cela présente le grand avantage de pouvoir calculer jusqu’où ils peuvent aller, par exemple, en six heures. Et à quelle vitesse ils peuvent rouler. »

Il y a sûrement une part de communication et de marketing dans cette annonce, mais l’idée d’établir un standard qui distingue réellement les voitures électriques des voitures thermiques est intéressante. Reste à savoir si elle marquera une étape en étant progressivement adoptée par d’autres constructeurs. Rappelons cependant que Porsche n’est pas le plus mal placé pour l’envisager, quand on sait que sa technologie de chargeurs et de batteries permet théoriquement de recharger celles du Taycan à 80% en quinze minutes.

Source