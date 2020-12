Par rapport à d’autres smartphones haut de gamme sous Android, les appareils de la gamme Pixel de Google ont des fiches techniques un peu plus modestes. Cependant, la firme de Mountain View sait compenser les lacunes sur le plan matériel avec le logiciel.

Par exemple, le Pixel 5 n’a que deux caméras sur le dos. Mais Google utilise des algorithmes pour proposer certaines fonctionnalités qui requièrent des capteurs supplémentaires chez d’autres constructeurs.

De plus, les smartphones Pixel profitent aussi de nombreuses fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle. Et ils utilisent une version d’Android qui n’a pas été retouchée par une autre entreprise. Et bien entendu, les smartphones Pixel reçoivent les nouvelles versions d’Android dès que celles-ci sont disponibles.

Mais en plus de cela, afin de rendre ses produits attractifs, Google a développé un programme appelé « Feature drop ». Régulièrement, la firme lance des mises à jour majeures de ses smartphones qui incluent de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience (mais pas seulement des correctifs).

Au mois de juin, par exemple, Google a lancé une amélioration de l’économiseur d’énergie pour prolonger l’autonomie de ses appareils. Et visiblement, la prochaine série de nouvelles fonctionnalités pour les smartphones Pixel pourrait inclure l’audio « adaptatif ».

Si Google n’a pas encore évoqué cette nouveauté, le site XDA indique qu’il a découvert des indices suggérant le lancement imminent de celle-ci dans le code d’une application de la firme de Mountain View.

Un équaliseur qui adapte les réglages du son automatiquement en fonction de votre environnement

Si certains smartphones adaptent déjà le volume sonore, la fonctionnalité développée par Google toucherait à l’équaliseur. Les réglages de ce dernier seraient modifiés par le smartphone en fonction de l’acoustique de l’endroit où se trouve l’utilisateur. Cela permettrait d’avoir un son optimisé en permanence.

Bien entendu, pour le moment, comme cette fonctionnalité n’a pas encore été annoncée officiellement, la prudence reste de mise. Cependant, XDA indique que Google pourrait bien inclure le son adaptatif dans la série de nouvelles fonctionnalités qu’il lancera la semaine prochaine.

Sinon, XDA évoque aussi une amélioration que Google pourrait apporter à la fonctionnalité Live Caption, qui génère automatiquement des sous-titres pour les vidéos ou l’audio en lecture. En substance, cette fonctionnalité serait bientôt en mesure d’identifier de la musique et d’indiquer les titres des morceaux.

Si les feature drops ont toujours été importants, ces améliorations logicielles le sont encore plus aujourd’hui. En effet, le dernier modèle haut de gamme de Google, le Pixel 5, utilise un processeur moins performant que celui d’appareils comme le OnePlus 8T, le Galaxy S20 FE ou encore le Mate 40 Pro de Huawei.