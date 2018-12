Bientôt, il sera possible de réserver un véhicule Lime sur Google Maps

Depuis longtemps déjà, les utilisateurs de Google Maps peuvent profiter d’un partenariat entre Mountain View et Uber pour commander un chauffeur VTC directement depuis le service de cartographie installé sur leur téléphone. Très sélectives lorsqu’il s’agit de collaborer avec une autre entreprise sur ce modèle, les équipes d’Alphabet nous avaient déjà agréablement surpris lors de l’annonce de la fonctionnalité qui permet à n’importe qui de commander un trajet sur BlaBlaCar depuis Maps. Et bien aujourd’hui, ce sont les trottinettes et les vélos électriques de Lime qui font leur apparition aux côtés de la startup française.

Bientôt disponible en France ?

Avec le contexte actuel dans lequel les autorités de notre pays -et plus particulièrement les municipalités- sévissent régulièrement contre ces nouvelles entreprises qui font de la mobilité urbaine un jeu d’enfants, le pari est osé. En effet, même si l’on ne sait pas combien Lime a pu débourser pour s’offrir un tel privilège, il ne fait aucun doute que ce serait un échec si Google Maps n’était pas en mesure d’afficher la position des trottinettes dans votre ville… Car elles y sont interdites. De toute manière, pour le moment, le nouveau service n’est disponible que dans 13 villes américaines, parmi lesquelles Los Angeles ou Indianapolis.

Un fonctionnement intuitif

L’option en question permet non seulement de rediriger les utilisateurs vers l’application Lime pour leur permettre de réserver un appareil, mais elle fournit également des détails plus précis concernant le temps nécessaire pour arriver jusqu’au véhicule, ainsi qu’une estimation du coût et de la durée de l’itinéraire demandé. Pour ma part, j’espère qu’il sera bientôt possible de commander une voiture électrique LimePod depuis Google Maps ! Elles permettent de transporter plus de monde, et ont été imaginées par la même entreprise. Et vous, pensez-vous utiliser cette fonction ? Qui plus est, si vous avez déjà utilisé Lime en France ?