Bientôt, une version plus abordable du Galaxy Z Flip ?

Pour le moment, les smartphones pliables ne décollent pas vraiment. Cependant, Samsung continue d’insister. Après le Galaxy Fold en 2019, le géant coréen a lancé le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip 5G, ainsi que le Galaxy Z Fold 2 cette année.

Et pour doper ses ventes de smartphones pliables, le constructeur pourrait bientôt lancer des modèles plus abordables. Actuellement, une rumeur circule déjà au sujet d’une version moins chère du Galaxy Z Flip, dont le nom serait Galaxy Z Flip Lite.

Une version Lite plus abordable

C’est en tout cas ce qui est suggéré par un tweet de Ross Young, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias. « On n’entend plus parler de Z Fold Lite mais on entend parler de Z Flip Lite avec UTG … », a-t-il écrit.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG… — Ross Young (@DSCCRoss) November 18, 2020

Cette année, des rumeurs suggéraient que Samsung pourrait lancer une version abordable du Galaxy Z Fold 2. Cependant, ce modèle n’est finalement arrivé. Et la publication de Young suggère que Samsung prépare une version abordable du Galaxy Z Flip (sur lequel le constructeur a déjà fait un petit effort sur le prix) à la place.

Cette même source indique que la version « Lite » aura un écran UTG (en verre ultra fin). Cela suggère que pour que le Galaxy Z Flip Lite soit abordable, Samsung ne sacrifierait donc pas la qualité de l’écran, mais pourrait changer d’autres éléments de la fiche technique.

Plus de Galaxy Note en 2021 ?

Sinon, des informations au sujet des modèles que Samsung va sortir en 2021 circulent également sur la toile. Dans une publication récente, Max Weinbach a indiqué que les modèles haut de gamme que Samsung va lancer l’année prochaine pourraient inclure un modèle appelé « Galaxy Z Fold FE ». Si pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails à ce sujet, le nom suggère qu’il pourrait s’agir d’une version plus abordable du Galaxy Z Fold 3.

3 of these devices will have SPen support. — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

NEXT YEAR, 2021. My brain is dead, sorry. — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

On notera aussi qu’alors que Samsung continue d’insister sur les smartphones à écran pliable, le constructeur pourrait bien abandonner la gamme Galaxy Note. C’est en tout cas ce qui est suggéré par la publication de Max Weinbach et d’autres sources.

Cependant, d’autres modèles, comme le Galaxy S21 Ultra, prendraient en charge le stylet S Pen. De ce fait, les fans des Galaxy Note de Samsung pourraient acheter ces modèles et continuer à utiliser le stylet.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas encore officielles. Et celles-ci doivent de ce fait être considérées avec une extrême prudence. En tout cas, il serait logique que Samsung cherche un moyen de rendre les smartphones pliables plus abordables, étant donné que les prix trop élevés de ces appareils sont un obstacle.

Et pendant que Samsung développe de nouveaux smartphones pliables, d’autres marques se tournent déjà vers les smartphones à écrans extensibles ou enroulables. Récemment, Oppo a par exemple dévoilé un concept phone utilisant cette technologie.