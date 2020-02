Bill Gates vient d’acheter sa première voiture électrique, et il l’adore

On dirait que Bill Gates a lâché un peu les cordons de sa bourse et se soit fait des petits plaisirs ces derniers temps. Après avoir passé commande d’un yacht à hydrogène évalué à 644 millions de dollars (information démentie depuis par le constructeur, mais de façon assez ambigüe car Gates, lui, n’a pas démenti), l’ex boss de Microsoft indique dans une interview diffusée sur YouTube avoir craqué pour la Porsche Taycan, dont il semble plutôt satisfait.

L’homme d’affaires devenu philanthrope et même activiste sur les questions de santé et d’environnement a toujours été très discret sur sa vie privée et sur son train de vie, même si l’on sait que celui qui a longtemps été l’homme le plus riche du monde est amateur de belles mécaniques. Son garage compterait plus d’une vingtaine de voitures de toutes sortes, dont plusieurs Porsche, et parmi elles la mythique et rarissime 959 de 1988. On sait aussi que dans ses jeunes premières années de millionnaire il se déplaçait au volant d’une Porsche 911.

Bill Gates reste fidèle à sa marque favorite

Il semblerait que Bill Gates soit resté fidèle à sa marque favorite puisque dans un entretien vidéo avec le célèbre YouTubeur Marques Brownlee [1], il révèle avoir acheté une Porsche Taycan, qui est sa première voiture électrique. Gates fait probablement partie des premiers clients au monde à avoir pris possession de son dernier jouet, au même titre qu’un autre américain impliqué également dans la tech, Greg Wyler. En quelques mots, et sans s’étendre sur le sujet, Gates indique que sa nouvelle monture est à un prix « premium », mais que celle-ci est vraiment super, et qu’il l’apprécie beaucoup.

Cela étant, Gates ne semble pas encore totalement convaincu par l’électrique, puisqu’il explique que si les véhicules électriques sont l’un des domaines les plus optimistes pour réduire les émissions, et que de nombreux constructeurs automobiles y viennent, le principal problème reste encore l’autonomie quand on veut parcourir de longues distances, créant une obsession ou une anxiété de la panne.

Rappelons que la Porsche Taycan propose une autonomie d’environ 325 kilomètres dans sa version actuelle la plus « économe », à savoir la Taycan Turbo, selon la norme EPA. Un chiffre dont la réalité est contestée par de récents tests effectués par des médias spécialisés, qui rapportent une autonomie plus proche des 400 kilomètres. D’autre part, la version 4S de la Taycan va arriver sur le marché dans les prochaines semaines, avec une autonomie en théorie supérieure.

[1] il n’est pas inutile de préciser que Brownlee roule en Tesla, dont il est l’un des plus fervents adeptes (et de fait, ambassadeur, vu son audience)