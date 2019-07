BOGO va lancer des trottinettes bi-places… et ça s’annonce très dangereux

La BOGO’s attitude

Les trottinettes électriques en location qui ont envahi les grandes villes ces derniers mois, sont très largement pointées du doigt, de par leur côté envahissant, mais aussi leur aspect dangereux. On se souvient notamment du bug qui a touché les modèles Lime, avec des trottinettes qui actionnaient le frein d’urgence de manière inopinée… À cela s’ajoutent également les comportements de certains utilisateurs, et notamment ceux qui ont la bonne idée de monter à deux sur une seule et même trottinette…

Du côté de chez BOGO, on a décidé de lutter contre ce fléau, en créant… une trottinette bi-place. En effet, le groupe a décidé de proposer des trottinettes plus longues, pour accueillir deux personnes, avec en prime la présence d’un second guidon, en plus du guidon principal. De cette manière, la personne qui monte à l’arrière, gagne, en théorie, en stabilité (et donc en sécurité).

Le gabarit XXL de ce type de trottinette bi-place permet également à BOGO d’installer une batterie plus conséquente, pour une meilleure autonomie. Parallèlement, le groupe BOGO proposera également un modèle plus classique, taillé pour une seule personne. La société devrait lancer ses trottinettes dans les prochaines semaines, avec un démarrage focalisé uniquement du côté de la Californie et du Nevada.

« L’idée est née du constat de plusieurs blessures et accidents causés par deux personnes roulant ensemble sur un scooter électrique monoplace standard avec un seul guidon » explique le groupe BOGO. Le groupe estime que cela permettra également à tous ceux qui ne peuvent pas conduire une trottinette électrique de profiter de ce nouveau moyen de locomotion urbain, en prenant place à l’arrière.

Difficile toutefois de savoir si ces trottinettes bi-places sont réellement plus sûres… Certes, le second guidon permet au passager de profiter d’un peu plus de stabilité, mais cela ne devrait pas pour autant faciliter la conduite de la trottinette. À voir maintenant quels seront les premiers retours lors de la mise en circulation de ces trottinettes BOGO. Réponse dans quelques semaines.