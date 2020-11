BMW dévoile un nouveau SUV électrique qui nous demandera d’être patient

Dans la lignée même du concept-car BMW Vision next présentée il y a deux ans, le BMW iX se veut être le plus imposant des SUV 100 % électrique de la marque bavaroise, en parallèle au iX3. Disponible à la vente pour la fin de l’année 2021, le BMW iX se positionne sur le segment premium, en promettant 600 kilomètres d’autonomie. Avec d’autres modèles prévus ces prochaines années, BMW espère atteindre les 7 millions d’exemplaires électriques vendus d’ici 2030.

Les informations que nous disposons sur ce nouveau SUV électrique sont encore assez minces. BMW annonce un gabarit semblable à celui du X5 dans ses dimensions, avec une hauteur de 1,80 m. Une taille qui devrait permettre de libérer de l’espace pour un coffre annoncé à 650 litres environ. Encore une fois, aucun chiffre précis n’a été donné par BMW et seules des comparaisons avec les autres modèles de la marque permettent de se donner un ordre de grandeur pour ce nouveau SUV.

Dernier point abordé par BMW dans cette nouvelle présentation, l’intérieur. Sobre et tourné sur le numérique, le tableau de bord est composé de deux écrans différents de 12,3 pouces pour les commandes de conduite ainsi que 14,9 pouces pour l’écran d’infodivertissement affichant notamment la navigation, la musique, et l’ensemble des fonctionnalités du système BMW. Ce dernier est compatible 5G, mais là encore, le constructeur ne donne plus d’indications claires sur la façon dont la connexion sera accessible.

Véhicule autonome, oui ou non ?

Mais là où BMW fut le plus réservé et en retrait, c’est concernant les possibilités de conduite autonome. Point le plus surprenant dans cette présentation. En effet, le constructeur bavarois avait bien amené plusieurs innovations de conduite automne sur ses concept-car, laissait penser que le modèle grand public pourrait avoir droit au niveau 3 d’autonomie. BMW ne veut pas encore aborder le sujet et nous devrions avoir davantage d’informations l’année prochaine.

Pour le moment, BMW ne fait aucune déclaration précise sur les caractéristiques du véhicule ou son prix : « il est encore trop tôt », selon un des porte-parole de la marque. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le SUV sera équipé d’une toute nouvelle génération de moteur et de batterie, qui affichent d’ores et déjà une autonomie de 600 kilomètres (en cycle WLTP).

Le moteur, lui, serait capable de développer une puissance de plus de 500 chevaux (370 kW), ce qui donnerait droit à une accélération au 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Et ce malgré les plus de deux tonnes que devrait accuser le SUV.

Du côté de la recharge, il est prévu que l’on puisse passer de 10 à 80 % en 40 minutes. Sans surprise, BMW s’appuiera sur le réseau de recharge Ionity, le consortium auquel la marque a investi. Il serait également possible de récupérer 120 kilomètres d’autonomie en 10 minutes. Pour la recharge à domicile sur courant alternatif, il faudra compter 11 heures minimum pour pouvoir repartir avec une charge complète.