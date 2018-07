Des bornes de recharge ultra-rapides Ionity dans 80 stations-service allemandes

Le consortium Ionity vient d’annoncer l’installation de 80 bornes de recharge ultra-rapide dans des stations service Tank & Rast en Allemagne.

Ionity, un partenariat qui regroupe plusieurs constructeurs (majoritairement allemands) et œuvrant au développement d’un réseau de recharge ultra-rapide, vient d’annoncer la mise en place de 80 bornes ultra-rapides dans 80 stations-service Tank & Rast à travers l’Allemagne.

L’Allemagne, leader de l’électrification ?

En Allemagne, tous les acteurs automobiles semblent vouloir accélérer la transition électrique. Le consortium Ionity, regroupant plusieurs constructeurs automobiles, dont de nombreux germaniques, qui promettent d’apporter des bornes de recharge rapide dans tout le pays, passe aux choses concrètes. Ionity ambitionne de proposer une infrastructure de recharge de qualité et aux performances comparables de celles des Superchargers Tesla.

Concrètement, Ionity vient d’annoncer l’installation de chargeurs ultra-rapides dans 80 stations-service Tank&Rast à travers l’Allemagne. Un premier pas vers l’objectif final de déployer 400 stations de recharge ultra-rapide à travers l’Europe d’ici 2020. Ce distributeur de carburant national, qui comptabilise actuellement 350 stations-service et 390 aires de repos, avait annoncé dès 2014 qu’il souhaitait équiper 300 de ses stations de bornes de recharge.

Les bornes Ionity trois fois plus puissantes qu’un Supercharger Tesla

L’initiative Ionity complète donc cette offre, en mettant à disposition des chargeurs à très haute puissance dans certaines stations le long de l’autoroute. Le consortium promet de fournir des bornes de recharge pouvant atteindre la puissance de 350 kW, un chiffre bien supérieur aux installations actuelles comprises entre 50 et 150 kW. À titre de comparaison, les Superchargers Tesla ne fournissent que 120 kW.

Le consortium Ionity, qui regroupe Audi, Volkswagen, Porsche, BMW, Mercedes et Ford, est actuellement en négociations avec d’autres constructeurs. Ainsi, Volvo, Jaguar-Land Rover et PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel) pourraient bientôt rejoindre l’aventure et aider au développement de ces stations partout à travers l’Europe. Les premiers modèles à pouvoir en profiter seront sans aucun doute les Audi e-tron quattro, Mercedes EQC, et Porsche Taycan.

