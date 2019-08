Bose Portable Home Speaker : l’enceinte nomade compatible Alexa, Google Assistant, Spotify Connect et AirPlay 2

Une nouvelle enceinte connectée nomade chez Bose

Une fois reliée au réseau Wi-Fi, l’enceinte Bose Home Portable Speaker permet à l’utilisateur de profiter au choix de Google Assistant ou d’Amazon Alexa, sans oublier une compatibilité AirPlay 2. A noter que Spotify Connect est également de la fête. La connexion Bluetooth permet évidemment à l’enceinte de lire instantanément un contenu audio émanant d’un périphérique préalablement appairé.

Côté autonomie, Bose annonce une durée de fonctionnement de 12 heures avant de devoir regonfler la batterie de l’enceinte, via une connectique USB Type-C ou un dock de recharge (vendu séparément). A noter que cette Portable Home Speaker est également résistante aux éclaboussures, grâce à sa certification IPX4, et est capable d’encaisser petits chocs et autres (petites) chutes accidentelles. Pour justifier pleinement son côté nomade, cette Bose Portable Home Speaker se pare également d’une petite poignée, permettant de transporter aisément l’enceinte de la cuisine au salon, puis du salon à la chambre…

Outre une restitution audio à 360°, avec une technologie mono-signal qui promet de corriger le rendu droite/gauche en temps réel, l’enceinte est également munie d’un micro, lequel dispose d’une fonction maison « mic-off« , qui promet de couper l’alimentation de ce dernier, éliminant ainsi tout risque d’être écouté et/ou enregistrer.

« Contrairement aux enceintes conventionnelles, il n’y a pas d’endroit idéal pour le placement ou l’écoute, et l’enceinte Home Portable Speaker vous offre la même expérience audio, peu importe votre position et celle de l’enceinte » promet Bose. Rappelons que récemment, c’est Sonos qui a dévoilé sa premièr enceinte Bluetooth nomade, avec son modèle Move.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle enceinte Bose Portable Home Speaker sera lancée dans le courant du mois de septembre, au tarif de 349 dollars. Côté coloris, les acheteurs auront le choix entre une version Black et une version Silver. Dans les prochains mois, Bose permettra également au détenteurs de deux Portable Home Speakers d’associer les enceintes pour profiter d’un rendu stéréo.