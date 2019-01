Bose : la technologie QuietComfort aussi dans nos voitures

Bose lance son QuietComfort Road Noise Control

Les utilisateurs de casques audio Bose connaissent la fonction QuietComfort du constructeur, une technologie propriétaire qui surveille et mesure les bruits environnants de manière continue, puis les annule en émettant le signal opposé. Aujourd’hui, le groupe annonce sa volonté d’installer cette même technologie dans nos voitures, sous l’appellation « QuietComfort Road Noise Control« .

Selon Bose, cette technologie va permettre aux passagers du véhicule de profiter d’une isolation phonique exceptionnelle, en annulant toute forme de nuisance sonore, y compris lorsque la voiture évolue sur une route amochée ou sur des pavés par exemple. Ainsi, plutôt que d’alourdir le véhicule avec des solutions passives ou des pneus spécifiques, la technologie signée Bose va annuler les différents bruits, sans altérer le poids ou la conduite du bolide.

La technologie Bose QuietComfort Road Noise Control utilise ainsi une combinaison de capteurs (accéléromètres, micros…) L’algorithme Bose se charge alors de mesurer les vibrations qui créent un bruit, puis le logiciel envoie un signal audio opposé, via les haut-parleurs du véhicule. Bose annonce collaborer avec les constructeurs durant tout le processus de développement du véhicule, afin d’intégrer le système de la meilleure manière possible.

« Depuis des années, on nous demande pourquoi nous ne pouvons pas simplement adapter notre technologie de casque antibruit aux voitures pour une expérience de conduite plus silencieuse« , a déclaré John Feng, directeur de Bose Automotive, Active Sound Management Solutions. « Nous savons qu’il est beaucoup plus difficile de contrôler le bruit dans un grand espace comme un habitacle par rapport à la zone relativement petite autour de vos oreilles. Cependant, grâce aux progrès de la recherche et à nos efforts incessants pour résoudre des problèmes difficiles, nous avons atteint un niveau de réduction du bruit de la route qui différencie Bose des offres concurrentielles« .

Rappelons que l’américain Ford a récemment fait la démonstration de sa technologie « noise cancelling« , présente notamment dans le Ford Edge, en mettant au point une niche pour chiens, protégeant ces derniers du bruit des feux d’artifices.