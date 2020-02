Ça y est, Windows 10 aurait enfin franchi le milliard d’appareils

Quand Microsoft a lancé Windows 10, son objectif était d’atteindre le milliard d’appareils sur lequel l’OS est installé en l’espace de deux ou trois ans. Cet objectif n’a finalement pas été atteint à temps, en majeure partie à cause de l’échec de la version mobile du système d’exploitation.

Mais aujourd’hui, il semblerait que Microsoft soit finalement parvenue à dépasser le milliard d’appareils de Windows 10.

En effet, comme le rapporte le site MSPoweruser, une page du site de Microsoft pour l’Italie (qui a disparu), aurait indiqué que Windows 10 a atteint cet objectif.

À défaut d’annonce officielle de la part de la firme de Redmond, les pincettes restent de rigueur. Mais il est tout à fait possible que la page découverte par MSPoweruser sur le site italien de Microsoft ait été publiée plus tôt que prévu, et que Microsoft attende le bon moment pour faire cette annonce.

En septembre 2019, Microsoft avait révélé que son système d’exploitation avait dépassé les 900 millions d’appareils. Et il était déjà prévu que la firme franchisse le milliard cette année.

De ce fait, il est tout à fait possible que grâce à la fin de support de Windows 7, qui a obligé de nombreuses entreprises à passer à la nouvelle version, Windows 10 ait connu une forte croissance durant la période de fin d’année.

Il aura fallu attendre la mort de Windows 7 pour que Windows 10 atteigne le milliard d’appareils

Windows 7 jouissait d’une grande popularité et bien que Microsoft ait proposé des mises à jour gratuites vers Windows 10 aux utilisateurs de cette ancienne version de l’OS, beaucoup de personnes ont préféré rester sur celle-ci.

D’après des données de Net Applications, avant janvier 2019, un an avant la mort de l’ancienne version du système d’exploitation, Windows 7 comptait encore plus d’utilisateurs que Windows 10.

Pour rappel, Microsoft a officiellement tué Windows 7 au mois de janvier, en cessant de prendre en charge cette ancienne version de son OS. La migration forcée a d’ailleurs stimulé le marché des ordinateurs, qui a connu une croissance en 2019, alors que celui-ci ralentissait depuis des années.