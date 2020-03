Captain Marvel pourrait être la méchante du prochain Avengers

Vous vous souvenez sans doute de la surprise générale quand Marvel a annoncé le programme de la phase 4. Beaucoup de très bons films, beaucoup de surprises…. mais pas de film général ! Après le premier Avengers, Age of Ultron, Infinity War ou Endgame, le studio faisait un choix audacieux. Surtout quand on pense à la rentabilité de chaque opus, difficile de ne pas y voir une vraie prise de risque. Derrière ce choix, se trouve aussi la volonté et l’obligation de bâtir une nouvelle équipe de super-héros avec ses synergies. Mais, Avengers 5, pourrait surtout nous réserver une grosse surprise.

Captain Marvel face au reste du monde

En effet, selon ce qu’explique le site We Got This Covered, Captain Marvel se trouverait du nouveau côté de l’histoire. Le personnage qui va avoir le droit à son second épisode dans la phase 4, était imaginé par Marvel comme étant vraiment au centre du Marvel Cinematic Universe. Certaines rumeurs la plaçaient à la tête de sa propre équipe, et on sait aussi qu’à un moment ou un autre, elle passera le relais à Monica Rambeau, qui devrait être de retour dans le second film et qui va aussi apparaître dans la série Wandavision.

L’objectif de Marvel serait donc de la faire devenir méchante. Non pas de sa volonté propre toutefois, mais de la faire posséder par une entité alien maléfique. Une histoire liée à des comics récents, et qui n’est pas sans faire penser à Jean Grey / Phoenix chez X-Men. Cela devrait, selon le site américain, être mis en place à la fin d’Avengers 5 puis se développer durant l’épisode 3 de Captain Marvel avant qu’elle ne revienne à la normale. A noter que cela ne ferait pas vraiment d’elle le grand méchant du film Avengers 5. Affaire à suivre.