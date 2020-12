Cela se précise pour le OnePlus 9 « Lite »

Il y a quelques semaines, la société Qualcomm a présenté son processeur Snapdragon 888 pour les smartphones haut de gamme sous Android. A l’instar de l’A14 Bionic, ce processeur est gravé en 5 nm, ce qui permet d’avoir un gain de performance et d’efficacité énergétique. Normalement, c’est le processeur qui équipera la plupart des concurrents de l’iPhone 12.

Par ailleurs, de nombreux constructeurs ont déjà annoncé que leurs prochains modèles premium pour 2021 utiliseront ce nouveau processeur. Parmi ceux-ci, il y a OnePlus, qui a indiqué que le OnePlus 9 utilisera le Snapdragon 888.

Ce que le constructeur chinois n’a pas précisé, c’est le nombre de variantes qu’aura le OnePlus 9. A priori, il devrait y avoir deux variantes : un modèle standard et un modèle « Pro ».

Cependant, une rumeur suggère que le constructeur pourrait rompre avec ses traditions, en proposant trois variantes du OnePlus 9. D’après un article d’Android Central, qui cite des sources proches du dossier, il y aurait le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro, mais aussi le OnePlus 9 Lite.

Une version « Lite » dans les tuyaux ?

Et si le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro utiliseront le Snapdragon 888, d’après Android Central, le OnePlus 9 Lite utilisera un composant plus ancien (mais haut de gamme) : le Snapdragon 865. L’avantage de ce modèle Lite sera bien entendu son prix plus abordable par rapport au OnePlus 9.

OnePlus pourrait positionner cette version Lite comme un concurrent des modèles premium mais un peu plus abordables comme le Galaxy S20 FE ou encore le Mi 10T Lite. Par ailleurs, en proposant une version Lite de son smartphone premium, OnePlus couvrirait un nouveau segment du marché.

Un modèle un peu plus cher et un peu plus performant que le OnePlus Nord ?

Pour rappel, en 2020, le constructeur a décidé de se lancer dans les smartphones milieu de gamme. Alors que ses porte-étendards coûtent de plus en plus cher, la marque a souhaité proposer des appareils plus abordables à ses fans.

Le OnePlus Nord est un smartphone à moins de 500 euros qui se positionne comme un concurrent de l’iPhone SE 2020, du Pixel 4a ou encore de certains modèles de Xiaomi. Ensuite, OnePlus a lancé des smartphones encore plus abordables : le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100.

Sinon, on rappelle que le constructeur s’apprête également à lancer sa première smartwatch. Actuellement, la marque collabore avec Google pour améliorer le système d’exploitation Wear OS. Et elle devrait lancer sa première montre début 2021.