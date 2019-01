CES 2019 : une voiture qui marche… Hyundai a osé !

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Les moyens de transport sont en pleine révolution ces dernières années, entre les voitures autonomes, les drones taxi d’Uber et maintenant des voitures qui enjambent les obstacles, on peut dire qu’aller d’un point A, vers un point B, deviendra tout sauf monotone.

Hyundai présente sa voiture enjambeuse, bienvenue dans le futur !

Cette voiture peut vraiment dire qu’elle est « tout terrain », ce qu’aucune voiture à ce jour ne peut lui envier… On ne parle évidemment pas de quelques rochers, rivières ou fossés, que les passionnés de 4×4 arpentent chaque fin de semaine pour vivre une belle aventure. On parle d’un véhicule capable de passer au dessus d’une faille de 1,5 mètre de large ou au dessus d’un mur d’un mètre cinquante par exemple.



L’Elevate de Hyundai, c’est un peu une voiture en forme de crabe. Ses roues sont fixées sur des bras articulés pouvant se plier sous 5 angles différents. Cette voiture électrique est stupéfiante car selon la marque, elle agit comme n’importe quel autre véhicule sur autoroute, mais en revanche hors des sentiers battus, elle peut se frayer un chemin partout. La propulsion électrique est intégrée aux moyeux des roues.

Les applications de ce type d’engin sont nombreuses, du transport de matériels pour l’armée, aux ambulances en montagne, jusqu’au transport d’astronautes sur une planète hostile pourrait t-on se prêter à rêver ! Ces roues peuvent s’écarter en roulant, jusqu’à une largeur de voie pouvant atteindre 4,5 mètres !

Pour présenter, sa voiture Elevate, Hyundai explique : « Ce véhicule combine la puissance de la robotique et la technologie des véhicules électriques pour emmener les gens là où aucun véhicule n’est jamais allé auparavant ».

La marque coréenne donne comme exemple d’utilisation : « Imaginez une voiture coincée dans un fossé de neige à seulement 3 mètres de l’autoroute, capable de marcher ou de grimper sur le terrain dangereux, et de retourner sur la route pour sauver ses passagers blessés ».

Il ne s’agit malheureusement pour l’instant que d’un concept car, il faudra donc patienter un petit moment avant de voir ce genre de voitures sur les routes et surtout prier pour que Hyundai n’abandonne pas ce projet. On vous laisse visionner la vidéo suivante, et dites nous si ces véhicules ne vous laissent pas un sentiment de déjà vu… Un petit peu quand même avec les robots AT-AT à quatre pattes dans l’épopée Star Wars, non ?

[Vidéo] une voiture qui marche, il fallait y penser…