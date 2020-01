CES 2020 : Toyota veut construire son propre Westworld

Quand la réalité rejoint la fiction. Le CES 2020 a été l’occasion de découvrir des projets particulièrement séduisants et / ou surprenants. Dans cette catégorie on rangera par exemple la voiture présentée par Sony, ou encore le masque anti-pollution qu’il faut assumer de porter dans la rue. Mais, Toyota, de façon plus discrète a aussi présenté un projet très original. Il ne s’agit pas d’une voiture, mais d’une ville complète, un « prototype de ville, nommé Woven City, près du Mont Fuji, au Japon. Environ 2000 personnes y vivront pour y tester des inventions technologiques.

Toyota mise sur l’immersion

Le concept fait bien entendu penser à Westworld, le monde futuriste imaginé dans la série HBO qui recréait une ville complète à l’époque du Far West (entre autres). Ici, l’accent est mis sur l’inverse. On ne propose pas un voyage dans le temps à des amateurs nostalgiques, mais on teste les technologies qui pourraient définir la société de demain.

Des scientifiques et des chercheurs vont donc tester dans cette ville 2.0, des technologies innovantes ayant lien avec l’intelligence artificielle, la robotique, les énergies renouvelables, la domotique… Au programme de ce qui devrait être une « smart city » exemplaire en son genre, on trouvera aussi uniquement des voitures électriques. Mais les habitants pourront aussi tester des systèmes destinés à réapprovisionner les réfrigérateurs, sortir les poubelles (adieu les corvées) et plus généralement prendre soin de la santé des résidents.

Les résidents annoncés sont des volontaires qui font partie de l’entreprise Toyota elle-même ou bien qui sont des amateurs de nouvelles technologies particulièrement curieux. Le point négatif est bien sûr le contrôle particulièrement poussé qu’une ville aussi technologique pourra exercer sur ses habitants. Reste à voir si les habitants réussiront à y vivre au long terme. Sinon, le turnover risque rapidement de poser des problèmes à cette expérience grandeur nature.