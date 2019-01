Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Si le CES n’a officiellement toujours pas commencé, les marques ont profité de cette journée pour dévoiler quelques jolies innovations. Après les conférences de LG, Sony, Samsung et Qualcomm, la Pepcom est devenu un salon annexe incontournable sur lequel de nombreuses marques ont annoncé de nouveaux produits.

A moins de 12 heures du lancement du CES, l’ambiance bat son plein. Retour en vidéo sur les faits marquants de la journée :

Samsung : des TV, encore des TV, toujours des TV

Samsung était attendu au tournant pour sa conférence annuelle qu’elle tient lors du CES. A 24 heures de l’ouverture du salon, le géant coréen a d’abord officialisé une nouvelle gamme de téléviseurs 4K avec la technologie MicroLED. Cette dernière n’est autre que celle qui a été utilisée l’année passée dans l’écran gigantesque qui a été baptisé « The Wall ». Ce dernier a été présenté sous un format encore plus grand cette année (219 pouces !) et devrait coûter plus de 100 000$ selon les estimations.

Samsung n’a pas encore communiqué les tarifs pour les écrans MicroLED de format plus petits qui ont été présentés, ni leurs dates de sortie. Si le MicroLED ne sera commercialement viable que d’ici à deux ou trois ans, on peut se rattraper aujourd’hui avec les nouveaux téléviseurs en QLED 8K qui ont eux aussi été officialisés aujourd’hui. A noter que toutes les nouvelles TV Samsung seront compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, ainsi que AirPlay.

Hormis les téléviseurs, Samsung a rapidement évoqué les progrès de son assistant vocal Bixby, et son intégration dans les différents appareils électroménager de la marque. Plusieurs cas d’usages ont été mis en avant lors de la conférence, comme par exemple l’allumage d’un four directement depuis l’écran du réfrigérateur de la marque grâce à la voix.

On n’oubliera pas le nouvel ordinateur gaming Odyssey, ni le nouveau Notebook 9 Pro.

Samsung dévoile le Notebook 9 Pro

8 Go de RAM, 256 Go de stockage, écran de 13.3 », Intel i7 (8e gen) ⤵️#SamsungCES2019 #CES2019 pic.twitter.com/ZnZU5ar6J2 — Presse-citron #CES2019 (@pressecitron) 7 janvier 2019

Les annonces lors de la Pepcom

La Pepcom appartient à tous ces petits salons annexes autour du CES auxquels de nombreuses marques participent. Il s’inscrit dans la lignée du CES Unveiled puisque de nombreuses startups prennent part à cette soirée pour exposer leurs nouveautés. Les grands groupes ont généralement aussi un stand sur lequel ils présentent quelques-uns de leurs derniers produits.

Le premier smartphone avec un écran pliable

Royole a présenté au grand public le tout premier smartphone flexible au monde : le FlexPai. Il a ainsi pris tous les géants comme Samsung ou Huawei qui ont donné plus ou moins de détails sur des projets similaires. Comme on pouvait s’y attendre, le tarif est particulièrement élevé, et il faut compter plus de 1 300$ pour le modèle de base.

Oledcomm dévoile une solution LiFi plus puissante

Les français de chez Oledcomm misent sur la communication par la lumière pour offrir une nouvelle solution au WiFi. La technologie utilisée, le LiFi, offre des avantages conséquents comme la sécurité, la vitesse ou tout simplement une alternative au WiFi dans les espaces où celui-ci n’est pas autorisé. Cette année, on a pu voir une évolution de leur première lampe, la MyLiFi.

Baptisée LiFiMax, cette solution s’accroche au plafond à l’instar d’un détecteur de fumée et permet de diffuser une connexion internet jusqu’à 16 utilisateurs sur un espace de 28m2. Le débit que nous avons pu tester est autrement plus puissant que sur la MyLiFi : 70 MB/s en téléchargement et en envoi pour le LiFiMax, contre 10 MB/s environ pour leur premier modèle.

Anker : une date de livraison pour son mini chargeur USB-C

En octobre dernier, Anker dévoilait lors d’une conférence un mini chargeur USB-C de très petite taille (similaire à la taille du chargeur d’un iPhone classique) et d’une puissance de 30 watts. Baptisé Powerport Atom PD 1, il peut charger un iPhone – mais également un iPad Pro ou même un Macbook 12 pouces. Deux autres versions de 60 watts et 100 watts devraient voir le jour dans les mois à venir.

Si ce nouveau chargeur rapide devait initialement voir le jour en décembre aux Etats-Unis, la société a connu quelques retards et les premières expéditions auront lieu au courant du mois de janvier a confirmé un responsable. Le tarif est ultra compétitif puisqu’il faut compter 30$ pour un tel produit. Selon toute vraisemblance, il devrait rapidement arriver sur le marché européen.