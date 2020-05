C’est officiel, le dernier gros rassemblement de jeux vidéo en 2020 est annulé. Pas de Tokyo Game Show cette année.

Est-ce une surprise ? Après la plupart des gros événements, que ce soit dans le jeu vidéo ou non, c’est au tour au « TGS », le Tokyo Game Show d’être annulé en raison de la pandémie mondiale autour du Coronavirus. Plus que jamais, l’année 2020 sera une année blanche en termes d’événements autour du jeu vidéo. Puis que la plupart des gros événements de l’année sont aujourd’hui annulés. Game Developers Conference (mars, San Francisco), E3 (juin, à Los Angeles), Gamescom (août, Cologne), Paris Games Week (octobre, Paris) et désormais Tokyo Game Show (septembre, Tokyo). Le dernier espoir réside dans les Game Awards (décembre, Los Angeles) et surtout dans la sortie des nouvelles consoles avec la PS5 et la Xbox Series X qui sont toutes les deux attendues pour les fêtes de fin d’année.

TGS – Le salon « physique » annulé…

C’est donc entre guillemets que nous précisons que le Tokyo Game Show physique est annulé, car oui, au mois de septembre nous aurons tout de même de quoi nous faire un peu rêver sur les prochains jeux à venir. Car oui, les organisateurs ont bien annoncé l’annulation du TGS dans sa version physique qui devait se tenir du 24 au 27 septembre au Makuhari Messe de Chiba, comme tous les ans depuis 1996. Au lieu de cela, vous aurez droit à une version « digitale ».

Traduction du communiqué de presse du TGS :

Le format physique du TOKYO GAME SHOW 2020 est annulé pour empêcher la propagation de COVID-19, mais une version digitale de ce dernier devrait arriver.

Le TOKYO GAME SHOW 2020 (TGS2020), qui devait se tenir du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2020, est maintenant prévu dans une version digitale à suivre en ligne. Mais pour ce qui est du TGS2020, qui se déroule habituellement au Makuhari Messe, ce dernier est annulé.

En raison de l’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale et du fait que la situation reste imprévisible au Japon également, l’organisateur et les coorganisateurs ont pris cette décision après une longue réflexion pour accorder la plus haute priorité à la santé et sécurité des visiteurs, exposants et intervenants. Nous vous demandons votre aimable compréhension et coopération.

Plus d’informations seront annoncées au besoin sur le site officiel et les communiqués de presse de fin mai.

Tout comme la Gamescom, c’est donc une version digitale de l’événement qui est prévu. D’ici là, nous aurons la chance de pouvoir assister à une multitude d’événements d’ici le mois d’août avec le Summer Game Fest.