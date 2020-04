Cette IA de Google pourrait permettre d’éviter les erreurs dans les prescriptions médicales

Comment éviter les erreurs commises lors des prescriptions médicales ? Des chercheurs de Google Health s’attachent à résoudre ce problème d’autant plus délicat qu’il peut parfois déboucher sur la mort du patient. Les scientifiques se sont associés au département des sciences de la santé informatique de l’Université de Californie à San Francisco pour développer une intelligence artificielle qui réponde à cette problématique.

Concrètement, ce nouveau système repose sur un modèle d’apprentissage automatique qui rappelle les systèmes de détection des fraudes bancaires. Il s’appuie pour cela sur des données médicales de patients anonymisées incluant leurs signes vitaux et les médicaments qui leur ont été prescrits par le passé. Le processus est d’autant plus complexe que les médicaments interagissent entre eux et leurs effets bénéfiques ou néfastes dépendent de chacun des personnes soignées.

L’IA pourrait permettre d’humaniser la médecine

Google précise que son algorithme le plus performant a été précis les trois quarts du temps. En clair, ses ordonnances correspondaient le plus souvent aux prescriptions des médecins humains. Toutefois, les chercheurs tiennent à nuancer ces résultats prometteurs. Ces bonnes prescriptions ne signifient en effet pas que l’IA est capable de détecter les erreurs avec un aussi gros niveau de précision. Il s’agit donc bien d’un progrès mais il reste encore du travail pour arriver à un système de détection vraiment efficace.

En matière médicale, l’intelligence artificielle n’en finit plus de faire des progrès. La technologie permet notamment de mieux repérer certaines pathologies comme les hémorragies cérébrales ou les lésions rénales. Certains professionnels de santé s’attendent également à ce que l’IA rende la médecine plus humaine. Elle leur permettrait en effet de dégager plus de temps pour s’occuper des malades. On peut également s’attendre à des gains de temps importants en matière de tâches administratives qui occupent parfois jusqu’à 10 % du temps de travail des personnels soignants.