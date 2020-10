Cette startup française négociait avec la Nasa. Puis, l’espace lui a ouvert ses portes

Il y a aura un premier vol en novembre, puis deux autres programmés pour l’année prochaine. En France, la startup Toucan Space planifie ses premiers départs à bord de Crew Dragon, la capsule de SpaceX travaillant avec la Nasa, prenant la direction de la Station Spatiale Internationale. La jeune société a conclu un accord lui permettant d’ouvrir les portes de l’espace aux particuliers, via une proposition encore inédite.

En attendant que l’espace puisse accueillir les premiers vols spatiaux touristiques, son univers n’est pas encore à la portée de tous, et les passionnés de l’espace n’ont pas beaucoup de solutions pour le côtoyer. En fait, leurs seules occasions ont concerné des missions – notamment vers Mars – dans lesquelles les agences spatiales proposaient aux particuliers d’inscrire leur nom sur des listes pour être référencé à bord de petits engins spatiaux.

Here it is! Toucan Space is proud to present its first mission logo: See you in orbit – Toucan Space 1. Our FIRST mission will launch with SpaceX to the ISS from Cape Canaveral in October! Godspeed!

