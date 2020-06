Changement de stratégie, Microsoft ferme tous ses magasins physiques

À l’instar d’Apple, Microsoft vend ses produits hardware dans des magasins physiques, appelés des « Microsoft Store ». Cependant, ce mois de juin, la firme de Redmond annonce un changement dans sa stratégie de vente au détail : celle-ci va fermer tous ces magasins afin de se focaliser sur ses boutiques en ligne. Certains espaces seront néanmoins « réinventés » en « centres d’expériences ». Mais d’après The Verge, ces espaces ne vendront plus de produits. Par ailleurs, aucun licenciement ne devrait résulter de la fermeture des magasins de Microsoft puisque les employés de ces magasins continueront à porter assistance aux clients depuis les bureaux de la firme.

« Microsoft continuera d’investir dans ses vitrines numériques sur Microsoft.com et ses magasins sur Xbox et Windows, qui atteignent plus de 1,2 milliard de personnes chaque mois sur 190 marchés », indique un communiqué. Une source citée par The Verge indique que ce plan était déjà prévu avant la crise du COVID-19, mais celui-ci a pu être accéléré par le confinement.

Microsoft ferme ses magasins physiques et mise davantage sur les ventes en ligne

La firme indique simplement que malgré la fermeture de ses magasins physiques au mois de mars à cause de la pandémie, ses employés ont pu assister les entreprises et les acteurs dans l’éducation à faire leur transformation numérique. D’autre part, le grand public a aussi pu accéder au support via les appels téléphoniques.

« Nous avons délibérément constitué des équipes avec des antécédents et des compétences uniques qui pourraient servir les clients de n’importe où. L’évolution de nos effectifs nous a permis de continuer à servir des clients de toutes tailles au moment où ils avaient le plus besoin de nous, en travaillant à distance ces derniers mois », a déclaré David Porter, Corporate Vice President. « Parlant plus de 120 langues, leur diversité reflète les nombreuses communautés que nous desservons. Notre engagement à développer des carrières à partir de ce bassin de talents est plus fort que jamais. »

Sinon, pour rappel, Microsoft s’apprête actuellement à lancer sa nouvelle console de jeux vidéo, ainsi qu’un smartphone à deux écrans qui tourne sous Android.