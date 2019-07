Chrome : bientôt un petit lecteur multimédia dans la barre URL

Un lecteur média dans Google Chrome ?

Alors que Google vient d’annoncer que son navigateur Chrome va tout faire pour lutter plus efficacement contre les publicités les plus volumineuses, on apprend aujourd’hui que le géant américain souhaiterait également étoffer les fonctionnalités de son navigateur. En effet, le groupe teste actuellement, en beta, un lecteur multimédia intégré directement dans la barre URL.

Concrètement, cette nouvelle fonction vient ajouter automatiquement une petite icone « Lecture » à droite de la barre d’adresse. En cliquant sur cette dernière, l’utilisateur fait apparaitre un petit lecteur multimédia en surimpression, que l’on peut contrôler depuis n’importe quel onglet. Pratique donc pour tous ceux qui aiment écouter un contenu, tout en basculant d’un onglet à un autre, puisqu’il ne faudra pas forcément retourner dans le bon onglet pour mettre en pause, ou passer à la chanson suivante.

Le lecteur multimédia apparaît automatiquement à côté de la barre URL lorsque l’internaute visite un site web « compatible », comme YouTube, Vimeo, Spotify… A l’heure actuelle, cette nouvelle fonction n’est pas disponible au sein de Google Chrome, mais uniquement sur la version Canary (version 77) du navigateur.

Pour l’activer, il faut tout d’abord entrer l’URL suivante : Chrome://flags, puis rechercher la case Global Media Controls, avant d’activer cette dernière. Une fois le navigateur redémarré, il sera possible d’accéder à cette nouvelle fonction. A noter toutefois que cette dernière occasionne à l’heure actuelle de nombreux crashes… On espère évidemment que tout cela sera rapidement corrigé, avant que la fonction ne soit (peut-être un jour) intégrée au sein de la version publique de Google Chrome.

Rappelons que Google intègre régulièrement de nouvelles fonctions à son navigateur web, y compris récemment la possibilité d’effectuer ses achats en ligne plus rapidement. Comment ? En permettant à Google d’utiliser les données de paiement enregistrées sur votre compte afin de préremplir les champs correspondant aux informations bancaires… Ou comment surfer plus, pour dépenser plus…