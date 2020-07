Citroën ë-C4 : la berline compacte en mode 100% électrique

Il y a quelques jours, le groupe Citroën officialise sa nouvelle berline C4, laquelle sera disponible en version thermique (soit essence et diesel), mais aussi avec une toute nouvelle motorisation 100% électrique. L’objectif est ici de permettre à l’acheteur de la nouvelle C4 de choisir la motorisation efficiente et performante qui répond le mieux à ses besoins.

Citroën ë-C4 : la même, en électrique

De la même manière que Peugeot avec sa nouvelle 208, Citroën décide donc de proposer trois motorisations distinctes pour sa nouvelle C4. En ce qui concerne la version électrique, soit la ë-C4, Citroën confirme la présence à bord d’un bloc de 100 kW, soit l’équivalent de 136 ch de puissance (et 260 Nm de couple). Le constructeur promet une autonomie de 350 km via une batterie de 50 kWh, et une ë-C4 capable de s’affranchir du 0 à 100 km/h en 9,7 secondes.

Une Citroën C4 plus personnalisable que jamais (31 associations de teintes et Packs Color et 6 ambiances intérieures), sans oublier un large choix d’enjoliveurs, mais aussi une nouvelle face avant, un éclairage LED Vision, un bouclier avant doté d’une jupe inférieure noire mat, des Airbumps, une lunette arrière inclinée… bref, une toute nouvelle Citroën C4.

En ce qui concerne la déclinaison électrique, Citroën promet un parfait silence de fonctionnement, lequel est couplé à la douceur des suspensions maison et les sièges Advanced Comfort. La ë-C4 dispose aussi d’une fonction Brake permettant d’amplifier la décélération du véhicule sans appui sur la pédale de frein pour augmenter l’autonomie. Ce système permet ainsi une récupération de l’énergie disponible au cours des phases de freinage et de décélération.

Citroën confirme également que la batterie de sa nouvelle ë-C4 est garantie 8 ans, ou 160 000 km, pour 70% de sa capacité de charge. A ce sujet, sur un chargeur 100kW, la batterie remonte à 80% en 30 minutes. A la maison, sur une prise 16A Green’Up, il faut compter 15 heures pour une recharge complète, et 24 heures sur une prise domestique standard.

En attendant notre essai complet de cette Citroën ë-C4, c’est une certaine Porsche Taycan qui est passée récemment entre nos mains agiles.