Comment le coronavirus va changer Hollywood, selon Jason Blum

Avec l’épidémie de coronavirus, le monde de la culture est particulièrement bouleversé. Les films sont reportés, les tournages sont décalés et même le lancement d’une plateforme de streaming comme Disney+ est décalé en France. L’industrie du divertissement souffre après une année 2019 de tous les records, notamment grâce au streaming et au cinéma. Que réserve l’avenir pour Hollywood ? Difficile de le prédire pour l’instant, mais Jason Blum tente quand même sa chance.

Interrogé par le Daily Wire, le fondateur du studio Blumhouse livre un avis sans concession. Pour lui, la crise actuelle va tout simplement bouleverser les choses à Hollywood, notamment en ce qui concerne la temporalité.

Imaginer que les studios vont patienter quatre mois avant de rendre disponible un film en vidéo, ce n’est pas réaliste. Ils ne seraient pas compétitifs, or ils ont besoin d’entrer en concurrence avec Amazon et Netflix et Apple, à leur manière. Il y aura des bascules. Le consommateur sera habitué à plus rester chez lui, ça ne fait pas de doute, les usages vont évoluer après le coronavirus. L’industrie du cinéma va changer de visage.