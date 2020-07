Crash Bandicoot 4 It’s About Time : Infos, date de sortie, collector, détails et plus encore !

Le retour de Crash Bandicoot, vous l’avez attendu vous aussi ? Depuis de nombreuses années, vous aussi vous avez perdu espoir ? Et pourtant, aujourd’hui, c’est une réalité. Plus de 24 ans après le tout premier opus développé par la petite (mais très talentueuse) équipe de Naughty Dog. Plus de 12 ans après le dernier opus inédit sur PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo DS, PSP et Wii. Le marsupial le plus célèbre du jeu vidéo est enfin prêt à faire son grand retour inédit.

Cette fois, il ne s’agit pas d’un retour en arrière avec un nouveau remake (après les très bons Crash Bandicoot N-Sane Trilogy et CTR : Crash Team Racing Nitro Fueled). Cette fois, il s’agit bien d’un nouvel opus totalement inédit qui arrivera dès la fin d’année 2020.

Annoncé le 18 juin 2020 lors du Summer Game Fest, Crash Bandicoot 4 It’s About Time sera édité par Activision et développé par Toys For Bob (les développeurs de Spyro Reignited Trilogy). Le jeu est prévu pour arriver sur PS4 et Xbox One en fin d’année 2020, découvrez dès maintenant un récapitulatif de toutes les informations que nous connaissons à ce jour.

DATE DE SORTIE : 2 Octobre 2020

ÉDITEUR : Activision

DÉVELOPPEUR : Toys For Bob

DÉBUT DU PROJET : 2018

SUPPORTS : PS4 , Xbox One

MULTIJOUEURS : Non

SEASON PASS : Non

MICRO-TRANSACTIONS : Non



UNE LONGUE ATTENTE POUR CRASH BANDICOOT

Lors de la sortie de ce quatrième opus en fin d’année, cela fera donc 12 ans que Crash Bandicoot n’aura pas connu de nouvelles aventures inédites. Le marsupial imaginé par Naughty Dog en 1996 n’a pas eu la chance de connaître de nouvelles aventures depuis 2008 et la génération PlayStation 2 (bien que le jeu fut porté par la suite sur Xbox 360 et Nintendo Wii).

Après un excellent début de « carrière » et des millions de jeux vendus uniquement sur PlayStation (lors de son développement de 1996 à 1999 sur la console de Sony en exclusivité), la licence Crash Bandicoot fut assez mal exploitée par Universal (propriétaires à l’époque) à partir des années 2000.

Après plusieurs opus aux ventes et au retour des joueurs et de la presse assez décevants, la licence Crash Bandicoot sera mise au repos par Activision lors de son rachat en 2008. Quelques années plus tard, l’éditeur préparera (sur plusieurs années) le retour de son Bandicoot.

Dans un premier temps en 2016, lors de l’E3 où Crash Bandicoot intégrera l’équipe des Skylanders. Puis en 2017 avec la sortie des trois premiers jeux de la série dans une version remake HD sur PS4 en 2017. En 2019, ce sera le grand retour de « CTR », le spin-off version karting qui débarquera là encore dans une version remake sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Dès la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, le retour de Crash se fait de plus en plus sentir. Plusieurs leaks semblent annoncer un grand retour de cette mascotte tant appréciée par de nombreux joueurs. Un retour sur « next-gen » est ainsi espéré par les fans.

Hélas, tout ne va pas se passer ainsi. Un premier jeu Crash Bandicoot est annoncé (via un leak) sur mobile. Puis, début juin, un nouveau leak confirme l’existence d’un nouveau jeu inédit sur console… Mais sur PS4 et Xbox One et non sur PS5 et Xbox Series X. Bien que cela ne soit qu’un détail étant donné que tous les derniers jeux PS4 et Xbox One devraient être rétrocompatibles avec la PS5 et la Xbox Series X.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Crash Bandicoot est un peu la mascotte qui, malgré les années et malgré le manque de jeux, obtient toujours une place particulière dans le cœur des joueurs. Que ce soit les joueurs PlayStation qui ont eu la chance de découvrir le bandicoot à son âge d’or, dès les premières heures. Où que ce soit de la part des joueurs qui l’on découvert bien plus tard sur PS2, Xbox, GameCube, ou encore DS, Wii et PSP. Bien que la qualité des jeux n’était pas aussi bonne qu’au départ, Crash est un personnage drôle et attachant.

Après deux excellents remake, totalisant ainsi quatre « nouveaux » jeux remis au goût du jour, la nouvelle génération et les anciens joueurs ont eu la chance de « renouer » avec Crash. Les nouveaux joueurs ont eu la chance de découvrir les aventures du marsupial dans Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, Crash Bandicoot 3 Warped et CTR : Crash Team Racing. Et ces joueurs souhaitent désormais découvrir la suite !

Pour ce qui est des anciens joueurs, ceux de la première heure sur PlayStation, ils ont eu la chance de goûter à la nostalgie et de redécouvrir ces aventures qui leur ont apporté tant de bonheur et de bons souvenirs à la fin des années 1990. Pour ces joueurs-là, il est temps de découvrir de nouvelles choses ! Voilà pour Crash Bandicoot 4 est tant attendu et qu’il promet de belles choses !

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 À ce jour (21 juillet 2020), la presse n’a pas encore eu la chance de découvrir un aperçu de Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Il n’est donc pas possible de donner un avis sur le jeu.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Si Activision est très loin d’être avare en images et surtout en gameplay depuis l’annonce du jeu en juin 2020 (attention pour ceux qui souhaitent garder le maximum de surprise et de découverte, évitez les réseaux sociaux du jeu et d’Activision). En revanche, l’éditeur fait en sorte de garder pas mal d’informations encore « secrète » concernant le scénario et les détails du jeu.

Ainsi, nous savons qu’à ce jour, la volonté de l’équipe sera d’être très fidèle à la trilogie originale de Crash Bandicoot. L’idée est vraiment de proposer aux joueurs de la première heure ainsi qu’aux nouveaux joueurs toute l’expérience et le plaisir présent dans les trois premiers jeux. Ainsi, Crash Bandicoot 4 It’s About Time marche dans les pas du gameplay exigeant dont nous sommes tous tombés amoureux dans les années 90 comme l’indiquait Paul Yan, Co-Studio Head chez Toys for Bob au moment de l’annonce du jeu.

Côté Scénario : Crash Bandicoot 4 It’s About Time est la suite directe de Crash Bandicoot 3 Warped (sorti en 1999 sur PlayStation). Crash Bandicoot va de nouveau devoir affronter son éternel ennemi le Dr Neo Cortex. Ainsi, après avoir battu ce dernier trois fois sur PlayStation à la fin des années 1990, Crash accompagné de sa soeur Coco va devoir une nouvelle fois remettre ce Dr machiavélique dans le droit chemin ! Si nous ne savons pas encore dans quelles conditions Cortex sera de retour, nous savons d’ores et déjà que ce dernier sera encore une fois accompagné de l’entité maléfique Uka-Uka.

Pour ce qui sont des principales informations autour de Crash Bandicoot 4 It’s About Time :

Le jeu est prévu pour le 2 octobre 2020

Le jeu sortira sur PS4 et Xbox One (aucune info pour la Switch, le PC et les consoles next-gen)

Il sera possible de jouer Crash Bandicoot, Coco Bandicoot, Neo Cortex et d’autres personnages pas encore dévoilés

Aucune micro-transaction n’est prévue sur le jeu

Le jeu reposera principalement sur l’existence de quatre mystérieux Masques Quantiques qui auront tous des spécificités différentes.

Le premier masque quantique se nomme Kupuna-Wa et aura pour fonction d’être le masque du temps.

Le second masque quantique se nomme Ika-Ika et aura pour fonction d’être le masque de gravité.

Le troisième masque quantique se nomme Lani-Loli et sa fonction n’a pas encore été dévoilée.

Le quatrième masque quantique n’est pas encore connu.

Nous savons déjà que les personnages suivants seront présents dans le jeu : Crash Bandicoot, Coco Bandicoot, Dr. Neo Cortex, Dr.N.Ginn Dr. Nefarious Tropy, Dingodile, Aku-Aku et Aku Aku.

Nous ne savons cependant pas qui seront jouables ou non.

Nous ne savons cependant pas qui seront jouables ou non. De nombreux niveaux ou minis-jeux seront directement inspirés des trois premiers Crash Bandicoot.

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTORS 🍋 Pour le moment, aucune édition spéciale ou édition collector n'est annoncée par l'éditeur. Avec la N-Sane Trilogy de Crash Bandicoot ou CTR Nitro Fueled, Activision n'avait pas fait le choix de proposer d'édition spéciale. Il y a donc peu de chance que ce soit le cas ici. Vous pouvez tout de même précommander la version « normale » du jeu et bénéficier de skins exclusifs !