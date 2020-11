Dans un aéroport, Amazon entend faire décoller l’Europe

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Amazon n’est pas adopté suffisamment sur le sol européen pour que son activité lui soit vraiment rentable. C’est notamment le cas en France, où ses parts de marché face à la concurrence n’ont rien à voir avec celles aux États-Unis.

Malgré le contexte actuel, où l’hexagone pointe du doigt l’activité du géant du e-commerce, Amazon continue de se positionner. En Europe, son dernier projet vient de se concrétiser. Et il va asseoir la place de la société comme jamais.

Say hello to the newest member of the #AmazonAir 737-800 fleet! ✈️

This aircraft will be supporting deliveries to customers in Europe, just in time for the holidays. pic.twitter.com/tbif5i1MHe

— Amazon News (@amazonnews) November 5, 2020