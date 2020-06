D’après IDC, Google Pixel a expédié plus de smartphones que OnePlus en 2019

Malgré tous ses efforts, Google est encore loin d’égaler les marques de smartphones comme Samsung, Apple, Huawei ou Xiaomi. Mais petit à petit, les smartphones Pixel gagnent des parts de marché. Et contrairement à ce qu’on aurait pu penser, l’année 2019 aurait été relativement bonne pour la marque de Google.

C’est du moins ce qu’indique Francisco Jeronimo, associate VP chez IDC, dans un tweet. « @Google continue d’élargir le portefeuille #Pixel et les ventes augmentent. En 2019, les expéditions ont augmenté de 52% en glissement annuel pour atteindre le volume le plus élevé jamais enregistré, avec de bonnes performances aux États-Unis, en Europe occidentale et au Japon. Il expédie désormais plus d’unités que @oneplus mais il est encore loin d’atteindre le Top10 », lit-on dans la publication.

. @Google continues to expand the #Pixel portfolio and sales are growing. In 2019 shipments grew 52% YoY to reach the highest volume ever, with strong performances in the USA, Western Europe and Japan. It now ships more units than @oneplus but it is still far from reaching Top10 pic.twitter.com/qY66isF9vN — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) June 9, 2020

Cela peut être surprenant, vu que des articles avaient évoqué des ventes décevantes pour le Pixel 3a et pour le Pixel 4, tous deux lancés en 2019. Néanmoins, Francisco Jeronimo explique que le succès du Pixel 3 a encore permis de doper les ventes de Google au premier trimestre 2019. Et si le Pixel 3a et le Pixel 4 ont eu des lancements mitigés, le responsable d’IDC évoque un « plein impact en 2019 », suggérant que les ventes ont tout de même été relativement bonnes après le lancement. Enfin, celui-ci rappelle aussi que Google a décidé de proposer ses smartphones Pixel dans trois nouveaux marchés en 2019.

That's correct. Pixel 3a & Pixel4 sold fewer units in the 1st two-quarters of sales than Pixel3. However:

– the 2nd Q of sales for Px3 was 1Q2019

– Google launched Px3a & 4 in 2019. Weaker launches but the full impact was in 2019

– Google expanded Pixel portfolio to 3 new markets — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) June 9, 2020

Maintenant, il reste à savoir comment la division mobile de Google va se porter cette année. En plus de la baisse générale des ventes de smartphones dans le monde à cause de la pandémie, la firme de Mountain View pourrait également subir les conséquences de ses choix techniques sur le Pixel 4 et le Pixel 4 XL cette année (notre avis, dans la vidéo ci-dessous, est mitigé).

Néanmoins, Google Pixel pourrait également doper ses ventes grâce au Pixel 4a. Pour rappel, il s’agit d’un nouveau smartphone milieu de gamme que la firme pourrait dévoiler ce mois de juin ou bien en juillet.

Une nouvelle stratégie ?

Actuellement, de nombreuses rumeurs circulent sur les prochains smartphones Pixel de Google. L’une de ces rumeurs suggère que le Pixel 5 pourrait utiliser une puce conçue pour les appareils milieu de gamme, au lieu d’utiliser le Snapdragon 865 que l’on trouve sur les appareils comme le Samsung Galaxy S20 Ultra ou le Mi 10 Pro de Xiaomi. Pourquoi ? Cela pourrait permettre à Google de proposer des smartphones premium plus abordables.

Et d’autres sources indiquent qu’actuellement, Google voudrait développer ses propres processeurs pour les smartphones. Cela permettrait à la firme d’optimiser l’intégration entre le hardware et le software comme le fait Apple.