Début de la production pour la Volkswagen ID.4

Après le lancement de la compacte 100% électrique ID.3, Volkswagen poursuit l’expansion de sa gamme « ID » avec l’arrivée imminente de la future Volkswagen ID.4, qui sera présentée à la fin du mois de septembre 2020. C’est le premier SUV 100% électrique de la marque allemande, qui a pour ambition de devenir le leader mondial de l’électro-mobilité, après avoir affronté le sombre épisode du Dieselgate qui marque encore les esprits.

Ce retour à l’offensive électrique représente un investissement de pas moins de 33 milliards d’euros, dont 11 milliards sont consacrés à la marque Volkswagen qui prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques d’ici 2025. La production en série de l’ID.4 a d’ores et déjà commencé dans l’usine de Zwickau, en Allemagne, et même si Volkswagen n’a pas encore dévoilé d’images non-camouflées du modèle, de nombreuses photos volées de l’ID.4 ont récemment été diffusées sur internet.

Reposant sur la plateforme modulaire MEB du groupe Volkswagen, tout comme l’ID.3, la future Volkswagen ID.4 sera construite et vendue en Europe, en Chine (usine d’Anting), puis enfin aux États-Unis (usine de Chattanooga, à partir de 2022). Le site de Zwickau a été entièrement converti pour la production de véhicules électriques reposant sur la plateforme MEB, représentant quant à lui un investissement de 1,2 milliard d’euros, et devrait produire 300 000 modèles par an, dès 2021 : il s’agira de la plus grande et la plus efficiente des usines de véhicules électriques en Europe.

Plus de 500 kilomètres d’autonomie

Pour remplir son objectif de neutralité carbone totale en 2050, conformément aux objectifs climatiques de l’Accord de Paris, Volkswagen promet que la production de l’ID.4 sera neutre en carbone : la voiture sera livrée au client avec une empreinte neutre en carbone, et la production des cellules de batterie sera basée exclusivement sur de l’électricité verte.

Placées dans le plancher, celles-ci offriront à la voiture un centre de gravité bas et une répartition optimale des masses, ainsi qu’une autonomie annoncée à plus de 500 km, selon la norme WLTP. L’intérieur, que Volkswagen annonce spacieux et épuré, fait place aux écrans tactiles et aux commandes vocales.

Dans la lignée de la Volkswagen ID.4, la marque Škoda dévoilera également au début du mois de septembre sa cousine, baptisée Škoda Enyaq iV