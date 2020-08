Škoda nous offre un aperçu du design de la future Enyaq iV

Basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, l’Enyaq iV est le premier SUV 100% électrique de Škoda, qui sera présenté officiellement à Prague le 1er septembre 2020. Pour nous aider à patienter, le constructeur de Mladá Boleslav‎ poursuit sa campagne de teasing, avec cette fois-ci des illustrations du style extérieur de la future cousine de la Volkswagen ID.4.

Si les caractéristiques techniques seront communes entre les deux modèles, on y découvre un style spécifique proche des dernières productions de la marque Škoda, que l’on a pu découvrir sur les dernières Scala, Kamiq et Octavia. Les lignes sont toujours tendues et dynamiques, mais Škoda souhaite avec sa nouvelle Enyaq iV marquer le début d’une nouvelle ère, et cela se traduit sur le design avec des proportions différentes des précédents SUV de la marque : l’Enyaq iV possède en effet une proue plus courte et une ligne de toit allongée, ce qui lui offre un style plus trapu et futuriste.

Des nouvelles proportions qui participent, selon la marque tchèque, à offrir un espace à bord généreux, tandis que ses grandes roues et sa garde au sol surélevée lui donnent l’allure imposante d’un véritable SUV. L’identité de la marque est toujours présente avec sa calandre avant distinctive, qui est plus avancée et plus haute sur l’Enyaq iV, et surtout pleine afin d’améliorer son aérodynamique, avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,27, permettant d’optimiser son autonomie. L’ensemble est complété par des optiques cristallins, qui s’inspirent de l’art du cristal de Bohême, et qui embarquent la technologie Matrix LED.

Techniquement, pour gagner de la place, les batteries des véhicules électriques de la plateforme MEB du groupe Volkswagen sont installées dans le plancher du véhicule, ce qui le rend un peu plus haut. Logique pour un SUV, mais néanmoins, cet effet est visuellement compensé par un empattement plus long, car les composants du moteur électrique prennent moins de place qu’un moteur thermique. Cela permet d’offrir des porte-à-faux plus courts à l’avant comme à l’arrière, tout en conservant le bénéfice de l’espace à bord pour les passagers.

Dans un univers des transports individuels en pleine révolution électrique, l’Enyaq iV est un modèle important pour l’avenir durable de Škoda : selon la firme tchèque, il incarnera « toutes les vertus et les atouts de Škoda dans un seul véhicule », et offrira des fonctionnalités polyvalentes et intelligentes très appréciées de leurs clients, les célèbres équipements « Simply Clever », pour faciliter la vie de tous les jours pour les familles et les jeunes actifs.

La Škoda Enyaq iV est la dernière arrivée d’une famille de plus de dix modèles électrifiés, qui seront lancés sous la marque Škoda d’ici la fin de l’année 2022, parmi les plus de 70 nouveaux modèles électriques prévus par le groupe Volkswagen d’ici 2028. À l’horizon 2025, les véhicules électrifiés (hybrides ou 100% électriques) devraient représenter un quart des ventes totales de Škoda.