Déjà une prise en main pour le futur Google Pixel 4a ?

Déjà un « hands-on » pour le Google Pixel 4a ?

Cela fait quelques semaines déjà que des rumeurs évoquent le prochain smartphone Pixel 4a mis au point par Google. En effet, depuis la génération précédente, Google propose une déclinaison « a » de son smartphone Pixel, une variante à la fiche technique allégée, mais qui propose presque les mêmes qualités pour la photo et pour la vidéo. En 2020, c’est donc le Pixel 4, lancé en fin d’année dernière, qui sera proposé en version « light« .

Ces dernières semaines, on a ainsi pu découvrir des noms de code et même des fiches techniques concernant ce futur smartphone, mais c’est aujourd’hui le smartphone en lui-même qu’il est possible de découvrir. En effet, via SlashLeaks, il est possible de visualiser, ce qui semble être, le futur Google Pixel 4a.

Un punch-hole inédit et un capteur photo remodelé ?

Un Google Pixel 4a qui adopterait notamment une nouvelle face avant, avec le désormais indispensable « punch-hole » (en haut à gauche de l’écran), que l’on retrouvera également sur les prochains terminaux OnePlus. Cela serait évidemment une grande première pour Google et sa gamme de smartphones Pixel.

A l’arrière du terminal, on retrouve ici un capteur d’empreintes digitale situé au centre de la coque, sans oublier évidemment le capteur photo logé dans un petit module carré dans le coin supérieur gauche, lequel abrite également un flash.

Rappelons que selon de récentes rumeurs, les prochains smartphones milieu de gamme de Google pourraient être déclinés en plusieurs versions. On pourrait ainsi retrouver un modèle doté d’un processeur Snapdragon 730 pour un modèle 4G, mais aussi une autre déclinaison, dotée cette fois d’un processeur Snapdragon 765, affichant une compatibilité avec le réseau 5G.

Une bonne nouvelle quand on sait que ce réseau nouvelle génération, qui promet (à terme) de faire passer notre 4G actuelle pour un réseau du Moyen-Age, arrivera en France dans le courant du mois de juillet.