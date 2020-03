La présentation du OnePlus 8 se ferait au mois d’avril

Si Samsung et Xiaomi ont déjà dévoilé leurs flagships pour l’année 2020, on attend encore ceux de la marque OnePlus. Celle-ci a déjà évoqué ses prochains smartphones à plusieurs reprises, mais la marque chinoise n’a pas encore indiqué quand elle compte dévoiler le OnePlus 8 et ses variantes.

Mais aujourd’hui, on a peut-être une idée de la date de présentation de ces appareils et visiblement, cette année, OnePlus compte officialiser ses porte-étendards plus tôt que d’habitude.

En effet, citant des sources proches du dossier, le site TechRadar indique dans un article publié cette semaine que OnePlus compterait présenter ses nouveaux smartphones en Inde lors de la seconde semaine d’avril. Et généralement, le lancement mondial des nouveaux appareils OnePlus se fait en même temps que le lancement sur le marché indien.

Ce que l’on sait déjà

Normalement, à l’instar des autres smartphones haut de gamme qui sont sortis ou qui sortiront cette année, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro devraient avoir un processeur Qualcomm Snapdragon 865.

Sinon, le constructeur a déjà évoqué l’utilisation d’un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Sinon, OnePlus devrait également améliorer les performances des caméras du OnePlus 8 et de ses variantes par rapport aux modèles précédents, après avoir tenu compte des remarques de ses clients.

En ce qui concerne la recharge sans fil, une technologie sur laquelle OnePlus a jusqu’à maintenant fait l’impasse, les informations divergent. En effet, si des rumeurs suggèrent que OnePlus pourrait enfin adopter cette technologie, il faut aussi noter que le patron de l’entreprise a toujours affiché son désintérêt pour celle-ci.

Mais la rumeur la plus intéressante est celle qui suggère qu’en plus d’un OnePlus 8 et d’un OnePlus 8 Pro, la marque chinoise préparerait aussi une variante abordable qui pourrait être appelée OnePlus 8 Lite.

Tout en présentant certaines innovations de la marque, ce modèle Lite ferait l’objet de quelques concessions au niveau de la fiche technique afin de maintenir un prix bas. Celui-ci pourrait être considéré comme un concurrent de l’iPhone 11 ou du futur iPhone 9/iPhone SE2 d’Apple et des smartphones de la gamme Galaxy A de Samsung.