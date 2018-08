Deliveroo remplit (un peu) votre frigo pour votre retour de vacances

Pour que le retour de vacances se passe en douceur, l’enseigne de livraison de repas à domicile a lancé une opération de communication sur les réseaux sociaux permettant de gagner un repas si votre frigo est vraiment vide.

Une opération qui permet de trouver la force d’aller faire ses courses…

Quand l’envie d’aller faire des courses ne vient pas

Avant de partir en vacances, vous avez pris soin de vider entièrement votre frigo et de le nettoyer. C’est une excellente idée, vous avez évité tout gaspillage alimentaire (vous avez peut-être même emmené une partie de ce qui restait dans votre frigo sur votre lieu de vacances). Malheureusement, cette bonne intention a une conséquence : il n’y a plus rien à manger à votre retour. Et on sait tous combien il en coûte, au niveau de la motivation, d’aller faire des courses quand on revient de vacances.

Pour remédier à ce problème, l’enseigne Deliveroo a lancé l’opération « Frigo de bienvenue » en Belgique afin de vous aider à trouver votre repas de fin de vacances.

Un frigo comme ça fera l’affaire

Un frigo vraiment vide peut rapporter un vrai repas

Nos voisins belges qui rentrent de vacances sont invités par l’entreprise de livraison de repas à domicile à prendre une photo de leur frigo quasiment vide et à la partager sur Instagram, sur leur profil ou en story, en identifiant le compte @deliveroo_be et en utilisant le hashtag #emptyfridge. L’auteur de la meilleure photo du frigo « le plus triste » (autrement la photo la plus désespérante) sera récompensé par un bon pour un repas d’un montant de 20 euros. Pas mal comme retour de vacances ! Bien entendu, ne comptez pas gagner 20 euros tous les jours, il faudra quand même un moment vous décider à aller faire vos courses.

L’offre est valable dans l’une des douze villes belges desservies par Deliveroo et l’opération de communication aura lieu jusqu’au 24 août. Un gagnant sera désigné par semaine et aura donc la chance de pouvoir reporter d’une soirée le moment où il faut se rendre dans son supermarché habituel pour faire le plein de provisions.

La bataille à distance continue donc entre Deliveroo et UberEats pour gagner le cœur et l’estomac de ceux qui veulent manger un repas cuisiné sans se rendre au restaurant. À noter que depuis quelques semaines, certains repas livrés par Deliveroo ne proviennent plus forcément de restaurateurs mais des cuisines de l’enseigne qui ont ouvert à Saint-Ouen.

Source : CBNews