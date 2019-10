Des tremblements de terre et des mystérieux sons enregistrés sur Mars

Cela fait quelques mois que la NASA a réussi à envoyer sa sonde InSight sur Mars avec succès. Pour rappel, son alunissage a fait suite à sept minutes durant lesquelles les ingénieurs n’ont eu aucune nouvelle de l’objet. Finalement, l’appareil est arrivé sur la planète rouge en novembre 2018, si bien que cela fait presque un an qu’il se trouve sur place.

Depuis qu’elle est sur Mars, la sonde InSight a envoyé quelques photos et déployé le sismomètre français SEIS, un instrument chargé d’écouter « battre le cœur de Mars ».

Des « dinks and donks » entendus sur Mars

Néanmoins, il semblerait que certains sons ne soient pas des tremblements de Terre et qu’ils n’aient pas encore été identifiés par la NASA. En ce sens, l’agence spatiale évoque des « dinks and donks ».

Sur les 100 événements détectés par le sismomètre d’InSight, 21 seraient susceptibles d’être des secousses sismiques. Pour l’instant, la NASA indique que ces bruits mystérieux pourraient être dus à la dilatation du sismomètre et à une perte de chaleur.

La NASA a donc partagé plusieurs fichiers audio de ces sons récemment enregistrés sur Mars. Ceux-ciont été légèrement modifiés par l’agence américaine afin qu’ils puissent être audibles pour l’oreille humaine.

Pour être honnête, les sons en question sont peut-être moins impressionnants que ceux du vent martien enregistrés il y a quelques mois. Néanmoins, l’important n’est évidemment pas la qualité sonore, mais bel et bien les analyses et les conclusions que les scientifiques en tireront. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), laboratoire de la NASA, a déjà indiqué que la croûte de Mars était vraisemblablement comme « un mélange de la croûte de la Terre et de celle de la Lune ».

Rappelons que comprendre la composition de la planète rouge à l’aide du sismomètre SEIS a pour objectif d’en apprendre plus sur la composition de la planète et son histoire. Réaliser son historique de la sorte pourrait permettre de savoir si elle a, un jour, hébergé la vie.