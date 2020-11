Désinformation : inquiet, Barack Obama demande plus de régulation

Ces derniers jours, Barack Obama donne de nombreuses interviews à l’occasion de la sortie du tome 1 de ses mémoires « Une terre promise ». Lors de ces entretiens, le démocrate a logiquement été interrogé sur l’un des dossiers politiques brûlants du moment : la désinformation sur les réseaux sociaux.

L’ancien président a justement un avis bien tranché à ce sujet. Il a notamment expliqué à The Atlantic au sujet des géants du web :

Ils font des choix éditoriaux, qu’ils soient ou non cachés dans des algorithmes. (…) En fin de compte, nous devrons trouver une combinaison de réglementations gouvernementales et de pratiques d’entreprise qui abordent ce problème, car la situation va empirer. Si vous pouvez diffuser des mensonges fous et des théories du complot uniquement avec des textes, imaginez ce que vous pouvez faire lorsque vous avec la possibilité de donner l’impression que vous ou moi disons quelque chose en vidéo. Nous en sommes assez près maintenant.