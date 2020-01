D’ici 2022, Audi va électrifier 1 place de parking sur 10, soit un investissement de 100 millions d’euros

Audi en route vers une mobilité premium entièrement neutre en CO2

Le géant allemand Audi annonce sa volonté, d’ici la mi-2022, d’équiper une place de parking sur dix avec une possibilité de recharger des véhicules électriques, dont la plupart seront accessibles au grand public. « Ce concept indépendant est le plus grand projet d’infrastructures de recharge réalisé par un employeur allemand » explique Audi. Un projet qui dispose d’un budget total de 100 millions d’euros.

Un projet initié en 2017, avec une équipe distincte qui s’est occupée de préparer et structurer le concept pour la mise en œuvre. La décision fondamentale d’électrifier dix pour cent de toutes les places de stationnement des sites Audi avait déjà été prise un an plus tôt.

Audi explique que sur les sites de Bruxelles, Ingolstadt et Neckarsulm, une infrastructure de charge d’une puissance totale de 21 mégawatts est déjà disponible. Cela comprend 600 points de charge d’une puissance maximale de 22 kilowatts (kW) et 60 points de charge en courant continu d’une puissance comprise entre 50 et 350 kW.

Vers un total de 4500 points de charge

A terme, rien que dans l’usine principale d’Ingolstadt, 3 500 points de recharge seront disponibles. Il y aura 1000 points de recharge à Neckarsulm, et un peu moins de 100 à Bruxelles et à Győr. Dans le cadre de son projet, en 2022, Audi indique qu’il y aura au total 4 500 points de charge, chacun avec une puissance allant jusqu’à 22 kW, et environ 50 de plus avec une puissance allant jusqu’à 350 kW chacun, sur les seuls sites de l’usine.

« À moyen terme, l’idée est de rendre l’expertise acquise à la disposition d’autres entreprises qui ont besoin d’étendre leur infrastructure de recharge. Il s’agit de la prochaine étape du parcours de l’entreprise d’un pur constructeur automobile à un fournisseur de services de mobilité. Audi s’est fixé pour objectif de devenir le premier fournisseur premium neutre en CO2. D’ici 2050 au plus tard, les activités de l’entreprise doivent être entièrement neutres en CO2 » annonce le constructeur.

Rappelons au passage que Ionity vient de dévoiler ses nouveaux tarifs, avec une recharge qui n’est plus facturée à la session, mais au kWh…