Elle participait à la première course de voitures autonomes. Mais elle a fini dans un mur

Le championnat Roborace a débuté sa « saison beta », après un championnat l’année dernière où ses voitures n’étaient pas autonomes sur toute la durée de la course. Pour sa première bougie et son premier test grandeur réel, la discipline de compétition de voitures autonomes gérée par l’ancien champion de Formule E Lucas di Grassi est entré dans une nouvelle phase. Malheureusement, un premier incident s’est produit jeudi 29 octobre.

Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.

This is one of their first live-broadcasted events.

This was the second run.

It drove straight into a wall. pic.twitter.com/ss5R2YVRi3

— Ryan (@dogryan100) October 29, 2020