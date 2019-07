Elon Musk a dépensé 2 millions pour faire un équivalent du Gorafi

Dans la Silicon Valley, on trouve parfois des projets très surprenants. Dans ce registre, Elon Musk a déjà placé la barre très haut dans le passé, capable de faire une chanson de rap, fumer un joint en pleine interview ou encore construire son propre lance-flammes. Vous pensiez avoir fait le tour ? C’est sans doute parce que vous n’aviez pas encore entendu parler de Thud…

Elon Musk s’inspire de The Onion

Thud, c’est un projet qu’il avait confié à Cole Bolton, avec un financement de deux millions de dollars. L’idée ? Construire un site satirique sur le modèle d’une start-up. Son modèle ? The Onion – l’équivalent américain du site français Le Gorafi – , que Cole Bolton avait initialement mené. Mais plutôt que de se limiter à un site web, il fallait aller plus loin, penser plus grand : des fausses marques, des faux produits et même de fausses installations de musée.

En l’espace d’un an, la start-up s’est étendue jusqu’à compter 13 personnes, des développeurs, des artistes, des auteurs… Un seul objectif ? Créer des projets toujours plus fous. Et le tout, sans pression puisque Elon Musk ne leur avait jamais demandé d’être rentable. Jusqu’au jour où il a finalement décidé de dire stop, il y a plus de 6 mois.

Thud a aujourd’hui fermé, incapable de trouver son modèle économique, comme un symbole de la difficulté à lancer un média de ce genre, mais aussi de la difficulté à anticiper les décisions parfois surprenantes du fantasque Elon Musk. Entre temps, ils ont quand même créé quelques projets que vous pouvez désormais retrouver à partir du site de l’entreprise. Et pour la petite histoire, c’est un article de The Onion sur la cocaïne qui avait initialement attiré l’attention d’Elon Musk. Les créateurs du Gorafi savent maintenant ce qu’il leur reste à faire…