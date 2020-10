En 2021, les produits Google passeront à la vitesse supérieure

Alors qu’il se contentait auparavant de fournir le logiciel Android aux autres constructeurs, Google propose aujourd’hui ses propres smartphones. Et en plus de cela, la firme de Mountain View propose également une large gamme d’objets connectés, comme les enceintes connectées, les écrans connectés, ou encore le Chromecast.

Et si actuellement, les produits « Made by Google » sont déjà de très bonne qualité, il faut s’attendre à de belles surprises l’année prochaine. C’est ce qui est suggéré par les propos de Sundar Pichai, patron de Google et d’Alphabet, qui répondait à la question d’un analyste à l’occasion de l’annonce des résultats du groupe pour le troisième trimestre 2020.

Comme le rapporte le site 9to5Google, cette question portait sur l’approche de Google sur le hardware. Pichai a indiqué que la firme de Mountai View fait d’importants investissements dans ce domaine et que certains de ces investissements portent leurs fruits après seulement deux ou trois ans.

« Je suis enthousiasmé par la feuille de route à venir et l’année prochaine, vous nous verrez nous pencher davantage, vous savez, certains de nos investissements plus profonds y entreront en jeu », a également déclaré le patron de Google.

En ce qui concerne les smartphones, celui-ci a expliqué : « Je pense que nous avons montré une proposition de valeur claire avec le Pixel 4a et le Pixel 5 et nous allons nous appuyer sur cela. Nous réfléchissons soigneusement à quels sont les facteurs de forme importants, ce qui compte. »

Un processeur conçu par Google ? Un smartphone pliable ? Le rachat de Fitbit ?

Bien évidemment, pour le moment, Google ne détaille pas ses plans pour 2021. Néanmoins, des rumeurs circulent déjà au sujet des innovations que la firme pourrait apporter l’année prochaine. Par exemple, il y a une rumeur qui circule depuis un moment selon laquelle Google serait en train de développer ses propres processeurs.

Actuellement, comme de nombreux constructeurs, Google utilise les processeurs fournis par la société Qualcomm pour ses smartphones Android. Cependant, à partir de l’année prochaine, la firme de Mountain View pourrait s’inspirer d’Apple en équipant ses appareils de processeurs qu’elle a conçus et optimisés pour ses besoins.

Cela pourrait permettre à Google de réduire les coûts tout en dopant les performances en fonction de ses besoins spécifiques. Mais bien évidemment, il ne s’agit encore que d’une rumeur.

Sinon, Google pourrait aussi se lancer dans les smartphones pliables l’année prochaine. En réalité, la firme étudie déjà cette technologie depuis 2019, mais avait fait comprendre qu’aucun produit n’est encore dans les tuyaux.

Mais l’année prochaine, d’après une fuite relayée par 9to5Google, Google pourrait lancer son premier smartphone à écran pliable en même temps que le Pixel 6 et le Pixel 6 XL.

Enfin, on rappelle également qu’en 2019, Google a annoncé le rachat de Fitbit, spécialiste des bracelets fitness et des montres connectées. Cette acquisition à 2,1 milliards de dollars devrait positionner Google comme l’un des principaux concurrents d’Apple sur les montres connectées.

Mais pour le moment, Google n’est pas encore le propriétaire de Fitbit puisque le deal doit encore obtenir le feu vert de la Commission Européenne avant d’être finalisé.