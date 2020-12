En attendant sa commercialisation, le Ford F-150 électrique s’amuse dans la neige

Nous savons que Ford prépare une version électrique de son F-150 depuis janvier 2019. En l’espace de deux ans, la communication autour du modèle s’est fait alimenter de plusieurs vidéos promotionnelles, et la dernière en date a été publiée cette semaine.

Comme vous pourrez le voir dans l’extrait ci-dessous, Ford a réalisé des tests hivernaux pour son pickup 100 % électrique. L’occasion de le voir évoluer sans difficulté sur une piste enneigée, avec une motricité intégrale développée par les deux moteurs électriques présents sur les deux essieux.

Curious how the #FordF150 BEV prototype stacks up in the snow?​ See for yourself. pic.twitter.com/YAN7nTL7pk — Ford Trucks (@FordTrucks) December 21, 2020

Ford continue de montrer son prototype, toujours sous la carrosserie du F-150 thermique classique (le pickup et le modèle de voiture le plus vendu aux États-Unis). Malgré tout, il n’est toujours pas possible d’en savoir plus sur sa date de commercialisation. Selon les propos du constructeur en janvier 2019, le pickup électrique était attendu « avant 2022 ». Mais plus tôt cette année, sa production a été repoussée à 2022 justement.

L’un de ses rivaux, le Tesla Cybertruck, est lui aussi attendu pour ces dates. Le premier pickup de Tesla devrait débuter sa commercialisation aux États-Unis avant de se déployer ailleurs en Europe. Il fut annoncé pour 2021 sur place, mais pourrait lui aussi accuser du retard si Tesla veut se concentrer sur la production de sa Model 3 et Model Y, voire une nouvelle version de la Model S.

En juillet 2019, une autre campagne publicitaire avait montré le prototype de Ford F-150 électrique tirer la somme de 42 exemplaires de son cousin thermique. Une vraie démonstration de force pour un pickup qui tirait ainsi plus de 500 tonnes avec lui, et une capacité de remorquage qui dépassait « celle de tous les autres pickups de série du marché », annonçait la marque dans un communiqué.